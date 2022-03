Uccide i tre figli in chiesa e si suicida

Uccide i suoi tre figli minorenni, poi uccide una quarta persona e infine si suicida. Il massacro avvenuto all'interno di una chiesa nella città di Sacramento (California), negli Stati Uniti. Dal dipartimento dello sceriffo non è stata ancora accertata con precisione la dinamica dei fatti anche se è stato detto ai media locali: ?E' una specie di incidente di violenza domestica a questo punto?.

Il governatore della California ha definito su Twitter gli omicidi come "assurdi" e spiegato: "Un altro atto insensato di violenza armata in America. In una chiesa dove c'erano dei bambini. Sono assolutamente sconvolto".

La violenza armata è aumentata dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti. Sono state uccise più di 44mila persone nel 2021, la maggior parte delle quali suicidi, secondo il sito web ?Gun Violence Archive?.