Il Paese europeo dove gli stipendi sono cresciuti del 30% in due anni

Salari e pensioni in Serbia continuano a crescere, e, per fortuna dei serbi, a un tasso in linea con l'inflazione, almeno per il momento. Stando alle ultime statistiche ufficiali, sbandierate con una certa enfasi dal presidente serbo Aleksandar Vucic come prova del suo successo in campo economico, a fine anno il salario medio nel Paese sarà di quasi 100mila dinari, ossia 837 euro, in crescita del 16% rispetto al salario medio attuale di 718 euro e del 30% rispetto all'inizio dello scorso anno.

L'aumento degli stipendi segue lo stesso ritmo di quello dell'inflazione. Secondo le previsioni, la crescita delle paghe continuerà nell'immediato futuro: nel 2024, il salario medio dovrebbe all'equivalente di 930 euro, nel 2025 a 1.025 euro, mentre per l'inizio del 2026 si prevede un ulteriore aumento della paga media a 1.124 euro. Analoga e precisa previsione per le pensioni. Attualmente, ha detto il presidente, la pensione media è equivalente a 323 euro, per la fine dell'anno salirà a 387 euro, nel 2024 sarà tra 424 e 434 euro, mentre per fine 2025 la pensione media sarà pari a più di 450 euro. La Banca mondiale stima che la crescita economica della Serbia sarà del 2,3% quest'anno e del 3% nel 2024.