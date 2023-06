Il Paese che vuole sterminare tutti i topi

I ratti non sono certo gli animali più amati e popolari del mondo. Ma adesso c'è addirittura un Paese che ha deciso di sterminarli ed eliminarli dalla faccia del proprio territorio. L'obiettivo della Nuova Zelanda è di farli sparire entro il 2050. La motivazione di questa decisione non è dovuta a un disprezzo verso queste bestie, ma alla salvaguardia di altre specie originarie dell'isola che ora ono in pericolo. L'isola si è separata da un antico supercontinente 85 milioni di anni fa, molto prima dell'ascesa dei mammiferi. Senza predatori terrestri, gli uccelli potevano nidificare a terra o fare a meno di volare.

La Nuova Zelanda è stata l'ultima grande massa terrestre colonizzata dall'uomo e solo nel XIII secolo i polinesiani portarono topi e ratti del Pacifico. Sei secoli dopo, gli europei introdussero mammiferi più grandi che si cibavano di uccelli indifesi. La conseguenza della colonizzazione dell'isola è stata che quasi un terzo delle specie autoctone è stato spazzato via dall'insediamento umano. Tre le specie sono a rischio ci sono i piccoli Kiwi, uccelli che non volano tipici della nazione e ai cui abitanti hanno dato il soprannome.

Come racconta la Bbc, ad aumentare nella popolazione la consapevolezza che bisognava fare qualcosa è stato l'avvento della tecnologia moderna, nello specifico l'avvento delle telecamere a infrarossi.?Nel XX secolo i bersagli dei principali abbattimenti per mantenere un equilibrio nella natura erano i grandi erbivori come cervi e capre. Ma a partire dagli anni 2000, gli appassionati di fauna selvatica sono stati in grado di mostrare cosa facevano di notte i ratti. Le immagini di loro che si avventano su uova e pulcini sono state ampiamente condivise, mostrando a tutti l'entità del problema.

Un ecologo dell'epoca ha calcolato che la Nuova Zelanda perdeva 26 milioni di uccelli all'anno a causa dei predatori. Negli anni '60, gli ambientalisti sono riusciti a eliminare i ratti da piccole isole al largo. Ma la lotta ai predatori è diventata un fenomeno sociale solo intorno al 2010. Al momento l'isola più grande che ha eliminato tutti i ratti è la Georgia del Sud, un territorio lungo 170 chilometrinell'Atlantico meridionale. La Predator Free 2050 Ltd, un ente pubblico, è stata istituita per convogliare fondi governativi e privati in progetti locali per testare le strategie di eradicazione.

Il più ambizioso è Predator Free Wellington. In una città di 200mila abitanti, il progetto mira a eliminare una serie di parassiti, in particolare i ratti che prosperano negli ambienti urbani. Il team del progetto, composto da 36 persone, ha trasformato gli accalappiatori di ratti in veri e propri disinfestatori. Ha fornito loro un veleno anticoagulante, molto più efficace delle trappole, e un'applicazione Gps che memorizza le informazioni da ogni dispositivo in tempo reale. Nei punti caldi sono state installate delle telecamere. "Se compare un ratto", dice il direttore di Predator Free Wellington James Willcox, "il mio team di pianificazione sa dove intervenire".