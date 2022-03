L'espediente di Mosca per far pagare in rubli il gas russo

Il presidente russo Vladimir Putin tira dritto sul gas e impone ai Paesi considerati "ostili" di aprire conti in valuta locale presso la banca russa Gazprombank. Il leader del Cremlino ha firmato oggi 31 marzo il decreto che fissa l'obbligo per le capitali europee di aprire "conti speciali" a Gazprombank in rubli e in euro per effettuare i pagamenti del gas russo. Sarà la banca, esclusa dalle sanzioni, ad acquistare rubli con la valuta depositata alla borsa di Mosca durante le ore di contrattazione.

"La banca autorizzata (vale a dire Gazprombank, ndr), in risposta a un ordine di un acquirente straniero ricevuto secondo quanto stabilito dalle regole, vende la valuta ricevuta dall'acquirente su tale conto durante le ore di scambio alla Borsa di Mosca", si legge nel decreto.

Come precisano fonti informate all'Adnkronos, finora i pagamenti avvenivano in euro su un conto di Gazprombank in Lussemburgo. In questo modo, i Paesi stranieri potranno continuare ad acquistare il combustibile in euro: poi l'istituto bancario russo convertirà automaticamente la valuta straniera in rubli, trasferendoli sul conto aperto dai Paesi europei. Quando l'azienda Gazprom avrà ricevuto i pagamenti, provvederà ad erogare le forniture di gas.

Come precisa il decreto firmato da Putin, entro dieci giorni la Banca centrale russa dovrà definire le regole per i conti speciali in valuta destinati ai Paesi acquirenti di gas. Ieri, infatti, il portavoce del Cremlino aveva già chiarito che la scadenza del 31 marzo non sarebbe stata tassativa per fare scattare le nuove misure, perché per l'adozione sarebbe stato necessario del tempo.

L'indicazione data dal leader del Cremlino arriva all'indomani del colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Sholz, a cui aveva confermato la strada del pagamento in euro per l'acquisto del gas dalla Russia.

Il presidente russo vuole quindi rispondere all'auto offerto da Washington all'Ue per fornire 15 miliardi di metri cubi di gas a partire da quest’anno per poi arrivare ad almeno 50 miliardi all’anno fino al 2030. "Gli Usa cercano di risolvere i propri problemi a scapito altrui. I loro errori in campo economico cercano di scaricarli su di noi. Cercano di spingere l'Europa ad acquistare il gas americano, che è più caro", rispetto a quello russo, ha detto Putin ripreso dall'agenzia stampa statale Tass.

Ma Francia e Germania si oppongono al provvedimento di Mosca e si dicono pronti alla probabilità dell'interruzione dell'import di gas russo. "Domani ci potrebbe essere una situazione in cui non c'è più gas russo. Spetta a noi prepararci per questi scenari e e ci stiamo preparando" ha detto i il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tedesco Robert Habeck. Per la Germania, che non vuole cedere al ricatto russo, i contratti devono essere rispettati, ha precisato Habeck.