Cento dollari per vaccinarsi: la campagna americana rivolta ai giovani

Dove non arriva la fede nella scienza arrivano i dollari. Potremmo sintetizzare così l'iniziativa promossa dalla West Virginia. Lo Stato americano si è reso protagonista di un'insolita campagna volta ad incentivare l'immunizzazione: 100 dollari ai giovani dai 16 ai 35 anni che decidono di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Lo ha annunciato il governatore repubblicano Jim Justice e il provvedimento sta facendo discutere. Ovviamente non i giovani compresi in quella fascia di età. In pratica lo Stato americano offrirà buoni di risparmio del valore di 100 dollari.

Da dove arrivano i soldi

I fondi provengono dal programma Cares un pacchetto emergenziale erogato in favore dei cittadini che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà economica a causa della pandemia. Parte di questi soldi saranno utilizzati dalla West Virginia come incentivo principalmente per accelerare la campagna vaccinale e soprattutto convincere ancora gli scettici. Non solo, perchè la misura sarà retroattiva. Significa che anche i giovani, sempre compresi nella fascia di età tra i 16 e i 35 anni, che si sono sottoposti alla vaccinazione prima dell'entrata in vigore del provvedimento saranno ristorati da questo 'savings bond' dal valore di 100 dollari.

“Immunizzare il 70% della popolazione”

L’obiettivo dichiarato dal governatore Justice è quello di “immunizzare il 70% della popolazione”. Al momento su 1,47 milioni di residenti che possono aver accesso al vaccino solo il 52% ha ricevuto almeno una dose. La richiesta purtroppo risulta diminuita negli ultimi giorni, da qui la decisione di varare questo provvedimento per assicurare l’immunizzazione almeno alla popolazione di una determinata fascia d’età. Per il resto che l’America, dopo uno sprint iniziale, stia facendo i conti con qualche stop dovuto forse alle notizie che circolano sui vaccini, è noto.

Le parole del presidente Biden

Lo si comprende anche dalla recente uscita del Presidente Joe Biden che ha fatto ricorso – lui che è poco avvezzo ai social rispetto al suo predecessore – al suo account twitter Potus per lanciare un avvertimento alla popolazione. "Ricordate: se avete ricevuto il vaccino Pfizer o Moderna contro il Covid-19, avete bisogno di due dosi per essere protetti. Non saltate la vostra seconda dose". La forte e concreta preoccupazione che si sta facendo strada tra le autorità è che, inoculata la prima dose di vaccino si pensi ad un ‘via libera’ generale con la conseguenza di saltare il richiamo che, invece, è fondamentale. Di certo la West Virginia ha trovato un valido incentivo per portare avanti la campagna di immunizzazione. Al momento la decisione è stata accolta tra polemiche e soddisfazione (tra i destinatari), bisognerà vedere se effettivamente questa misura raggiungerà lo scopo per la quale è stata varata.