Bomba esplode a raduno politico: almeno 40 morti

Almeno 40 persone sono rimaste uccise e altre 200 ferite nell'esplosione causata da una bomba durante un raduno politico in Pakistan, oggi domenica 30 luglio 2023. Lo riferiscono le principali agenzia di stampa internazionali citando fonti della polizia pakistana. L'esplosione è avvenuta nella regione di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, durante un raduno del partito islamico Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (Jui-F), nella cittadina di Khar, distretto di Bajaur, ex roccaforte dei talebani pachistani. Tra le ipotesi, ancora non confermate, un attentato kamikaze.

Bomba in Pakistan: le ultime notizie

Le autorità pakistane hanno delimitato l'area e hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. Al momento si stanno svolgendo le operazioni di soccorso per assistere i presenti: le immagini trasmesse dalla tv locale mostrano le ambulanze che trasportano i feriti negli ospedali del distretto tribale pachistano di Bajaur, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa vicino al confine con l'Afghanistan.

Bomb Blast in Bajaur ??

Please reach Khar hospital for Blood Donations. pic.twitter.com/stKghNp8De — Akhtar Jamal (@AkhtarActivist) July 30, 2023

I feriti hanno messo sotto pressione gli ospedali e sono costretti ad attendere le cure nei corridoi: le autorità hanno dichiarato l'emergenza sanitaria presso l'ospedale distrettuale. Un leader regionale del partito che stava tenendo il raduno politico, JUI-F, Maulana Ziaullah, è stato ucciso nell'esplosione, come riporta la Bbc.

