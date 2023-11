Nel silenzio più totale il Pakistan sta espellendo quasi due milioni di afghani

È un vero e proprio esodo, causato un'espulsione di massa, quello in corso al confine tra Pakistan e Afghanistan. Migliaia di afgani hanno affollato il principale valico di frontiera tra le due nazioni per cercare di entrare nel loro Paese di origine dopo la scadenza del termine fissato dal governo di Islamabad per l'espulsione degli stranieri privi di documenti. Quasi due milione di afghani potrebbero essere costretti a lasciare il Paese o ad affrontare l'arresto e l'espulsione forzata a seguito dell'ultimatum consegnato dal governo pakistano un mese fa.

Per far fronte all'improvviso afflusso, il governo di Kabul, guidato dai Talebani, ha dichiarato che sono stati allestiti campi di transito temporanei e che saranno forniti cibo e assistenza medica, ma le agenzie di soccorso hanno riferito di condizioni disastrose oltre il confine. "Le squadre delle organizzazioni dislocate nelle aree in cui le persone stanno rientrando dal Pakistan hanno riferito di scene caotiche e disperate tra coloro che sono rientrati", hanno dichiarato in un comunicato congiunto il Consiglio norvegese per i rifugiati, il Consiglio danese per i rifugiati e il Comitato internazionale di soccorso. Il governo pakistano ha respinto gli appelli delle Nazioni Unite, dei gruppi per i diritti e delle ambasciate occidentali a riconsiderare il suo piano di espulsione. L'improvviso ordine di lasciare il Paese è arrivato dopo gli attentati suicidi di quest'anno che, secondo il governo, hanno coinvolto afghani, affermazione che non è stata però accompagnata da prove.

Le autorità pakistane hanno dichiarato che i cittadini afghani sono stati coinvolti in attacchi contro il governo e l'esercito, compresi 14 dei 24 attentati suicidi di quest'anno. Islamabad li ha anche incolpati di contrabbando e di altri attacchi terroristici, oltre che di piccoli crimini. L'amministrazione afghana guidata dai Talebani ha respinto le accuse del Pakistan contro i migranti afghani e ha chiesto a tutti i Paesi che ospitano rifugiati afghani di concedere loro più tempo per prepararsi al rimpatrio. "Li invitiamo a non deportare forzatamente gli afghani senza preparazione, piuttosto diamo loro tempo sufficiente. I Paesi dovrebbero usare tolleranza", ha dichiarato l'amministrazione in un post sui social media dedicato agli afghani in Pakistan e altrove. Alcuni dei deportati hanno denunciato che le guardie di frontiera gli avrebbero chiesto 50mila rupie (circa 160 euro) come tassa per garantire il passaggio sicuro del confine in uscita.

Degli oltre 4 milioni di afghani che vivono in Pakistan, il governo stima che 1,7 milioni siano privi di documenti. Molti sono fuggiti durante i decenni di conflitto armato di cui l'Afghanistan è stato protagonista a partire dalla fine degli anni '70, mentre la presa di potere dei Talebani islamisti dopo il ritiro delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti nel 2021 ha portato a un altro esodo. Le agenzie umanitarie hanno avvertito che il movimento di massa di persone potrebbe far precipitare la nazione in un'altra crisi e hanno espresso "gravi preoccupazioni" per la sopravvivenza e la reintegrazione dei rimpatriati, in particolare con l'inizio dell'inverno.

Più di 24mila afghani hanno attraversato il valico di Torkham, a nord-ovest, verso l'Afghanistan, solo ieri (mercoledì primo novembre), ha dichiarato il vice-commissario del distretto tribale di Khyber, Abdul Nasir Khan. "C'era un gran numero di persone in attesa di autorizzazione e abbiamo preso ulteriori disposizioni per facilitare il processo di autorizzazione". Khan ha detto che 128mila afghani sono partiti attraverso il valico da quando il governo pakistano ha emanato la sua direttiva. Le principali strade che conducono ai valichi di frontiera erano intasate di camion che trasportavano famiglie e qualsiasi cosa potessero trasportare.

Le agenzie umanitarie hanno stimato che il numero di arrivi a Torkham è passato da 300 persone al giorno a 9-10mila dal decreto di espulsione del mese scorso. Alcuni afghani a cui è stato ordinato di andarsene hanno trascorso decenni in Pakistan, mentre altri non sono mai stati in Afghanistan e si chiedono come possano iniziare una nuova vita lì.

