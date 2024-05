Palestina e Onu: cosa cambia da oggi (in concreto)

Mentre i bombardamenti su Rafah continuano, senza sosta, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a grandissima maggioranza una risoluzione che riconosce che la Palestina può diventare membro dell'Onu a pieno titolo, raccomandando al Consiglio di sicurezza di "riconsiderare favorevolmente la questione". A favore del testo hanno votato 143 Paesi, 9 hanno votato contro, mentre in 25 - tra cui l'Italia - si sono astenuti.

I nove Paesi che hanno votato contro sono, oltre a Israele, Argentina, Repubblica Ceca, Ungheria, Stati Uniti, Micronesia, Palau, Nauru, Papua Nuova Guinea. Fra gli astenuti molti Paesi europei, tra cui Germania, Svezia, Regno Unito, Olanda e Romania, mentre Francia e Spagna, tra gli altri, hanno votato a favore.

La Palestina ha lo status di Stato osservatore non membro dal 2012, che consente alcuni diritti al di fuori di quello di membro a pieno titolo. L’adesione può essere decisa solo dal Consiglio di Sicurezza. Gli Stati Uniti hanno recentemente posto il veto alla richiesta di adesione a pieno titolo, ma il voto di venerdì può essere visto come un gesto di sostegno ai palestinesi.

La reazione di Israele

L'ambasciatore di Israele all'Onu, Gilad Erdan, ha fatto a pezzi la Carta delle Nazioni Unite criticando dal palco del Palazzo di Vetro la posizione dell'Assemblea generale, che ha approvato la risoluzione sulla membership a pieno titolo dello Stato palestinese.

Erdan, come si vede in un video, ha distrutto il documento inserendolo in un tritacarte. Ha quindi accusato le Nazioni Unite di aver violato la propria Carta permettendo allo Stato palestinese di essere ammesso tra i membri. "State facendo a pezzi la Carta delle Nazioni Unite con le vostre stesse mani. Sì, sì, è quello che state facendo. Distruggere la Carta delle Nazioni Unite. Vergognatevi", ha dichiarato l'ambasciatore.

Israele fa a pezzi la Carta: ira Onu

Gli Stati membri dell'Onu si sono impegnati a rispettare la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A ricordarlo, rispondendo a una domanda sull'ambasciatore israeliano Gilad Erdan, che - rivolto dal podio ai delegati dell'Assemblea Generale - ha fatto a pezzi in un tritacarte la Carta delle Nazioni Unite - è stato il portavoce aggiunto del segretario generale dell'Onu, Farhan Haq.

"Questa è un'organizzazione che si basa sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli Stati membri si sono impegnati al riguardo e ci aspettiamo che rispettino questo obbligo", ha dichiarato il vice portavoce del segretario generale António Guterres, durante una conferenza stampa. Quindi ha fatto presente che le Nazioni Unite non sono solite fare commenti sulle dichiarazioni dei vari rappresentanti e ha osservato che "la teatralità fa parte delle presentazioni fatte dagli Stati", ha sottolineato.

Poi ha tirato fuori dalla tasca il testo fondante delle Nazioni Unite. "Guardate, questa è la Carta. Ne esistono numerose. Io ne ho una qui ed è intatta. I suoi ideali sono intatti", ha detto. La Carta è qualcosa che rimane con noi e, come ho detto, è il documento fondante di questa organizzazione. Finché questa organizzazione esisterà, la Carta esisterà".

Cosa cambia davvero

Diversi paesi europei intendono riconoscere uno Stato palestinese. Il capo della politica estera UE, Josep Borrell, ha dichiarato giovedì alla trasmissione spagnola RTVE che la Spagna lo farà il 21 maggio. In precedenza aveva comunicato che anche Irlanda, Slovenia e Malta avrebbero fatto il passo, senza però dare una data.

La risoluzione Onu di ieri, di fatto, dà qualche diritto in più alla Palestina presso l'organismo mondiale, consentendole, ad esempio, di prendere piena parte ai dibattiti, proporre punti all'ordine del giorno e far eleggere i suoi rappresentanti nei comitati.

Aceptar a Palestina 🇵🇸 como miembro de la ONU 🇺🇳 pic.twitter.com/2tSUsBFK2G — BlackMaps 🗺️ (@maps_black) May 10, 2024

La questione dello Stato palestinese tormenta la comunità internazionale da decenni.

Nel 1988, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) dichiarò per la prima volta la fondazione dello Stato di Palestina. Oggi come oggi, lo Stato palestinese è stato riconosciuto da 139 dei 193 Stati membri dell'ONU.

I palestinesi hanno un autogoverno limitato attraverso l’Autorità Palestinese in alcune parti della Cisgiordania occupata da Israele. L'Autorità Palestinese ha perso il controllo della Striscia di Gaza a favore di Hamas nel 2007. L'Onu considera entrambi i territori occupati da Israele e comprendenti un’unica entità politica.

Israele non riconosce l'esistenza di uno Stato palestinese e l’attuale governo di destra israeliano si oppone fermamente alla nascita di uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza. Sostiene che rappresenterebbe una minaccia per l’esistenza di Israele.