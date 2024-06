Palestinese legato a un blindato israeliano come scudo umano: "I soldati ridevano". La Germania chiede "conseguenze"

Sono immagini difficili da sopportare quelle diffuse da Al Jazeera in un video - verificato da Reuters - nel quale si vede un palestinese legato sul cofano di un veicolo militare israeliano che si aggira tra le macerie.

Le immagini sono state girate nel nord della Cisgiordania vicino alla città di Jenin, dopo un'operazione delle forze di difesa israeliane. L'esercito ha affermato che i militari responsabili hanno agito "contro i protocolli dell'esercito", commettendo una violazione del codice di condotta dell'Idf. "L'incidente -fanno sapere i vertici dell'esercito - è oggetto di indagine e sarà trattato di conseguenza”.

Il racconto: "Mi colpivano e ridevano mentre ero già a terra ferito. Poi mi hanno issato sul cofano"

Mujahid Abbadim, questo il nome del giovane palestinese legato quasi come fosse uno scudo umano, ha raccontato di essere stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco durante un raid. "Sono caduto dietro al blindato che era parcheggiato davanti alla nostra casa", ha raccontato ad Al Jazeera. "Nonostante fossi ferito e a terra i soldati israeliani mi hanno calpestato la testa, hanno preso a colpirmi e con calci, contorcendomi la mano che era già ferita. Mi hanno rotto completamente le ossa della mano e della gamba, e ridevano mentre mi colpivano". Dopodiché, prosegue, "due soldati mi hanno afferrato per le mani, due per i piedi, e hanno iniziato a scuotermi avanti e indietro di fronte al veicolo, ma sono caduto a terra". Quindi "mi hanno sollevato di nuovo lanciandomi sopra al veicolo militare, e non so descrivere la temperatura del cofano".

Un racconto durissimo che continua a scuotere la rete, mentre tra la comunità internazionale il solo Paese a chiedere "chiarimenti e conseguenze" è stata finora la Germania. Un video "difficile da sopportare", afferma un portavoce del ministero degli Esteri tedesco, per il quale il governo di Berlino si aspetta ora "chiarimenti rapidi, e conseguenze corrispondenti per i responsabili".