Piovono dal cielo palloncini pieni di spazzatura ed escrementi: "È propaganda"

La propaganda non conosce mezze misure. La Corea del Nord ha inviato oltre 150 palloncini aerostatici carichi di spazzatura ed escrementi attraverso il confine intercoreano, nell'ambito della "promessa" di "una risposta colpo su colpo" contro i volantini anti-Pyongyang lanciati periodicamente dagli attivisti del Sud verso Nord.

Martedì notte, secondo quanto riferito dai militari di Seul, i palloncini hanno attraversato il confine per cadere in varie località del Paese, fino a raggiungere la provincia di South Gyeongsang, e disperdendo rifiuti durante la caduta tra bottiglie di plastica, batterie, pezzi di scarpe e persino escrementi, letame, nel resoconto dell'agenzia di stampa Yonhap. Il materiale è stato raccolto dai militari per un'analisi dettagliata. I militari consigliano di "non entrare in contatto con oggetti sconosciuti e segnalarli alla base militare più vicina o alla polizia",

"Questi atti della Corea del Nord violano chiaramente il diritto internazionale e minacciano seriamente la sicurezza del nostro popolo - ha commentato il Comando di stato maggiore congiunto -. Avvertiamo con forza il Nord perché fermi immediatamente tali atti disumani e volgari". Le foto sono state ampiamente condivise dai media sudcoreani. Il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva avvertito che "cumuli di rifiuti e sporcizia" sarebbero stati presto sparsi "nelle zone di confine e all'interno" della Corea del Sud.

North Korea sent more than 150 balloons with garbage to South Korea - Yonhap



Inside the bags tied to the balloons were plastic bottles, batteries, shoe parts and even manure.



North Korea has previously said it intends to scatter "mountains of waste paper and dirt" in border… pic.twitter.com/X3HqAXn2xb — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2024

La guerra di Corea non è mai finita

Da quando la guerra di Corea (1950-1953) si è conclusa con un armistizio piuttosto che con un trattato di pace, il Nord e il Sud rimangono tecnicamente in guerra, separati da un confine pesantemente fortificato che include la Zona Demilitarizzata (DMZ). Gli attivisti sudcoreani a volte rilasciano palloncini che trasportano volantini di propaganda contro il governo nordcoreano e denaro per le persone che vivono a nord del confine. Ci sono spesso anche chiavette Usb contenenti musica pop coreana e video musicali.

Le spedizioni hanno da tempo suscitato le ire di Pyongyang, che come tutte le dittature teme che l'afflusso di informazioni esterne in una società strettamente controllata rappresenti una minaccia al potere.

Il regime di KIm Jong Un ha già inviato palloni di propaganda attraverso il confine, in particolare nel 2016, ma questo caso è un po' diverso, ha dichiarato all'Afp Cheong Seong-chang dell'Istituto Sejong. "Sono stati trovati sacchi pieni di carta igienica, rifiuti e batterie cinesi", ha detto. Inoltre, secondo i testimoni, dato l'"odore caratteristico" emanato dai sacchetti, è probabile "che abbiano inviato anche escrementi, probabilmente di animali", ha aggiunto.