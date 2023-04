Il pallone finisce nel suo giardino: lui spara a una bimba di sei anni e al papà

Il pallone da basket finisce nel suo giardino e lui apre il fuoco. È successo a Charlotte, in North Carolina (Stati Uniti) dove una bimba di sei anni e suo padre sono rimasti gravemente feriti dai colpi esplosi dal vicino di casa. Lo riferisce l'emittente WBTV specificando che gli agenti della contea di Gaston stanno dando la caccia a un uomo di 24 anni definito "armato e pericoloso".

È stato un abitante del posto a raccontare ai media come si sarebbero svolti i fatti. A quanto pare un gruppo di bambini stava giocando a basket quando la "palla è rotolata" nel giardino del 24enne "e loro sono andati a riprenderla".

A quel punto il giovane sarebbe entrato in casa per uscire subito dopo con una pistola. Quindi avrebbe iniziato a sparare all'impazzata colpendo William White, ora in ospedale con un polmone perforato, e la figlia di sei anni. La madre della bambina è stata solo sfiorata dal proiettile.

Tre casi simili nei giorni scorsi

Si tratta del quarto casi in pochi giorni in cui un errore fortuito viene punito con le armi. Solo due giorni fa, a Elgin, piccola cittadina del Texas, una cheerleader è stata gravemente ferita da un colpo di pistola dopo aver sbagliato auto in un parcheggio. Ancora prima, il 13 aprile, nei sobborghi di Kansas City, un ragazzino di 16 anni ha confuso l'indirizzo a cui doveva andare a prendere i fratellini e, per errore, ha bussato alla porta sbagliata ricevendo in risposta due colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito al braccio e alla testa. È stato per giorni tra la vita e la morte ma alla fine è sopravvissuto.

E ancora. A Hebron, cittadina dello stato di New York, una ragazza di 20 anni, Kaylin Gillis, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dopo essere entrata per errore con la sua auto in un vialetto privato. Kaylin stava cercando la casa di un suo amico quando un uomo di 65 anni è uscito sulla sua veranda e ha sparato due colpi di fucile contro l'auto che stava già facendo manovra per lasciare la proprietà. Per la giovane non c'è stato nulla da fare.