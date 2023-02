Pallone spia nei cieli, tensione Usa-Cina: cosa sappiamo

Alta tensione tra Washington e Pechino a causa del pallone spia della Cina che sta avvistato ieri nei cieli degli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Antony Blinken cancella il viaggio in programma in Cina. La vicenda, intanto, prosegue. Come il viaggio del 'balloon', tra domande e risposte ancora parziali. "Il primo passo è portarlo fuori dal nostro spazio aereo", la formula usata da Blinken.

Cosa sta cercando il pallone spia?

Qual è l'obiettivo della Cina? Quali informazioni dovrebbe raccogliere il pallone, che per Pechino è 'solo' uno strumento per monitorare il meteo? La versione cinese ovviamente non convince gli Usa. Secondo gli analisti americani, il pallone - che si muove verso Est - potrebbe essere utilizzato per raccogliere informazioni sui sistemi delle telecomunicazioni e sui radar degli Stati Uniti. In sostanza, gli strumenti installati sul pallone, sarebbero in grado di raccogliere informazione e trasmetterle a Pechino. Secondo la Cnn, gli Stati Uniti hanno adottato misure per impedire al 'balloon' di raccogliere dati sensibili.

Il pallone è stato segnalato nei cieli del Montana, su zone in cui sono installati silos destinati a missili intercontinentali e in aree in cui sono presenti basi strategiche usate dai bombardieri. Il Pentagono ha chiarito che il pallone, avvistato anche dai piloti di diversi voli (in particolare a circa 30 km dall'aeroporto di Kansas City, in Missouri), è un modello 'spia' e può essere manovrato a distanza. Attualmente vola a quote superiori rispetto a quelle dei voli civili.

Perché non verrà abbattuto

Il Pentagono ha chiarito che al momento non viene presa in considerazione l'ipotesi di abbattere il pallone, come chiedono diversi esponenti repubblicani e come invoca - tra gli altri - anche l'ex presidente Donald Trump. "Viste le dimensioni, i detriti sarebbero considerevoli e potrebbero ferire o uccidere civili, oltre a creare danni rilevanti", ha sintetizzato il generale Pat Ryder, che ha risposto con ripetuti "non posso fornire ulteriori informazioni, stiamo monitorando la situazione". Allo stato attuale, il pallone - che presumibilmente rimarrà nei cieli americani ancora per alcuni giorni - "non rappresenta una minaccia militare o fisica".

Il secondo pallone in America Latina

Dopo il primo avvistamento di ieri, un secondo pallone spia è stato individuato in America Latina. "Stiamo ricevendo segnalazioni di un pallone in transito in America Latina. Ora valutiamo che si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese", ha affermato il generale Patrick Ryder in una dichiarazione alla Cnn. Non è chiaro esattamente dove si trovi il pallone sopra l'America Latina, ma un funzionario statunitense ha detto alla Galileus Web che al momento non sembra essere diretto negli Stati Uniti.

La Cina: "È stato un incidente"

Il pallone cinese senza equipaggio che è entrato nello spazio aereo statunitense è stato un incidente causato da "forza maggiore". Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri cinese, aggiungendo che "si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici. Ha limitate capacità di autogoverno, e ha deviato molto dalla sua rotta pianificata".

Il portavoce ha inoltre affermato che mantenere "i contatti e la comunicazione a tutti i livelli" è stata un'importante intesa comune raggiunta dai presidenti cinese e statunitense nel loro incontro a Bali - un riferimento all'incontro di tre ore tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping a novembre. E "questa è una situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore e i fatti sono molto chiari".

“La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale - ha sottolineato - e rispetta la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non abbiamo mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti lo hanno invece sostenuto per attaccare e diffamare la Cina. Ma siamo fermamente contrari a questo”. Ieri il Pentagono ha negato categoricamente l'affermazione del governo cinese secondo cui il pallone serve a scopi di ricerca civile, affermando che gli Stati Uniti sanno che si tratta di un "pallone di sorveglianza".