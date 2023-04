Il pallone-spia cinese ha raccolto immagini di siti militari americani

Il pallone-spia cinese che ha sorvolato siti militari sensibili negli Stati Uniti lo scorso febbraio avrebbe raccolto informazioni di intelligence e immagini di basi militari segrete. Una nuova rivelazione dell'amministrazione Biden, che il 4 febbraio ha dato l'ok per l'abbattimento del pallone-spia al largo delle coste del South Carolina (portando poi alla cancellazione dell?attesa visita del segretario di Stato Antony Blinken in Cina), apre così a ulteriori scenari insidiosi sui rapporti bilaterali tra Pechino e Washington.

Le nuove rivelazioni

Due funzionari statunitensi hanno infatti rivelato all'emittente Nbcnews che la Cina era in grado di controllare il pallone in modo che compisse più di un passaggio su alcuni siti e trasmettere a Pechino le informazioni raccolte in tempo reale.

L'accusa dei due alti funzionari è precisa. Le informazioni di intelligence raccolte dai cinesi provenivano maggiormente da segnali elettronici che possono essere emessi da sistemi di arma o da comunicazioni tra il personale del sito militare. In particolare il pallone ha sorvolato la base aerea di Malmstrom, in Montana, dove sono immagazzinano alcune risorse nucleari. Le fonti comunque sottolineano che la Cina avrebbe potuto raccogliere molte più informazioni, se non fossero scattate misure per occultare i potenziali obiettivi della sua ricognizione e adottate misure per bloccare la capacità del pallone-spia di raccogliere e ritrasmettere i segnali.

Cosa si saprà dai detriti del pallone-spia?

Quanto è durato il volo del pallone-spia? I funzionari statunitensi hanno rilevato il velivolo cinese per la prima volta nello spazio aereo statunitense continentale lo scorso 28 gennaio, dopo che il dirigibile era passato vicino alle Isole Aleutine e aveva attraversato il Canada e l'Alaska, secondo la tratta studiata dal il Norad, il comando della difesa aerospaziale congiunta del Canada e degli Stati Uniti. Una volta che l'esistenza dell'aerostato è diventata pubblica -hanno raccontato i due funzionari - la Cina, che ha sempre parlato di raccolta di dati meteo, ha aumentato la velocità dell'aerostato, nel tentativo di farlo uscire dallo spazio aereo statunitense il più rapidamente possibile.

Gli Stati Uniti sostengono che quello abbattuto fosse un pallone-spia utilizzato dalla Repubblica popolare cinese per sorvegliare i siti strategici statunitensi. La Cina, invece, continua ad affermare che si trattava di un dirigibile civile per la raccolta di dati meteorologici che era uscito fuori rotta a causa del maltempo. I detriti dell'aerostato abbattuto lo scorso 4 febbraio sono ancora allo studio degli esperti di sicurezza statunitense. Fatto sta che la comparsa del pallone-spia nello spazio aereo statunitense continentale ha sollevato molti interrogativi su come la Cina stia utilizzando diversi strumenti per conoscere la capacità di difesa dei diversi paesi stranieri. E ora, con quest'ultima rivelazione, una risposta potrebbe arrivare presto.