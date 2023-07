Vuole farsi un selfie col toro: finisce male

Uno spettatore della corrida di Pamplona è stato incornato da un toro mentre cercava di scattarsi un selfie. Il ragazzo, un turista, si trovava proprio nell'arena Plaza de Toros, utilizzata durante i giorni della Festa di San Firmin che si tiene dal 7 al 14 luglio.

The first bull run of the San Fermin festival kicked off in Pamplona in northern Spain, where fighting bulls and steers chased hundreds of people dressed in white with red neckerchiefs https://t.co/TS7r6L2My4 pic.twitter.com/hxjlOIW8bG