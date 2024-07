Panico al raduno religioso: più di 100 morti schiacciati nella calca

Oltre cento persone sono morte schiacciate in una calca causata da un momento di panico durante un raduno religioso indù, nel nord dell'India. L'incidente è avvenuto a Hathras, a circa 140 chilometri a sud-est di Nuova Delhi, dove si era radunata una grande folla per ascoltare il sermone di un predicatore. Testimoni e resoconti dei media locali sostengono che le vittime sarebbero rimaste schiacciate nella calca che si è create al termine dell'evento, quando il pubblico ha cominciato a lasciare il luogo.

"Le persone sono cadute in un canale di scolo lungo la strada. Hanno cominciato a cadere una sopra l'altra e sono rimaste schiacciate a morte", ha riferito una donna di nome Shakuntala all'agenzia di stampa Press Trust of India. "L'incidente è avvenuto a causa del sovraffollamento nel momento in cui le persone stavano cercando di lasciare il luogo dell'evento", ha dichiarato ai giornalisti l'amministratore distrettuale di Hathras, Ashish Kumar. Un testimone ha raccontato all'emittente India Today che l'uscita del luogo dell'evento era stretta: "Mentre cercavamo di uscire verso un campo, all'improvviso è iniziato un tumulto e non sapevamo cosa fare".

L'Uttar Pradesh è lo Stato più popoloso dell'India, con oltre 200 milioni di abitanti. Il capo del governo Yogi Adityanath ha ordinato un'indagine su quanto accaduto: "Sono state date istruzioni ai funzionari interessati di condurre le operazioni di soccorso e di salvataggio e di fornire cure adeguate ai feriti", ha scritto su X. Le vittime, tra cui un gran numero di donne e diversi bambini, sono ancora in fase di identificazione. Umesh Kumar Tripathi, ufficiale medico capo del vicino distretto di Etah, ha dichiarato ai giornalisti che la "calca" ha provocato la morte di almeno tre bambini. In rete sono state diffuse immagini angoscianti del luogo. Alcuni video mostrano i feriti portati in ospedale su camioncini, tuk tuk e persino moto.

Un filmato visto dalla Bbc mostra diversi corpi lasciati all'ingresso di un ospedale locale mentre i parenti gridano aiuto. In India si registrano regolarmente incidenti in occasione di eventi religiosi, poiché enormi folle si radunano spesso in spazi ristretti con scarse misure di sicurezza. Nel 2018, circa 60 persone sono rimaste uccise dopo che un treno è piombato sulla folla che assisteva ai festeggiamenti per il Dusshera, una festa indù. Nel 2013, un incidente avvenuto in occasione di un festival indù nello Stato centrale del Madhya Pradesh ha portato alla morte di 115 persone.