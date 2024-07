Uccisa Paola Salcedo, presentatrice tv e sorella del calciatore ex Fiorentina

Grave lutto per Carlos Salcedo, calciatore messicano che in passato ha giocato anche in Serie A, con la maglia della Fiorentina. La sorella 29enne Paola Salcedo, modella e presentatrice televisiva molto amata in patria, è morta dopo essere stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 1° luglio, all'uscita di un circo nel comune di Huixquilucan de Degollado, in Messico.

Gli inquirenti stanno indagando per chiarire la dinamica dell'omicidio: al momento la pista principale è quella della rapina finita male. La tragica notizia, che ha sconvolto sia il mondo dello sport che quello dello spettacolo, è stata confermata anche dalla Procura Generale dello Stato del Messico (FGJEM)

Secondo quanto rivelato da un testimone ai media messicani, la 29enne sarebbe uscita dal circo per rispondere a una telefonata, quando sarebbe stata avvicinata da un furgone. Nei pressi della sua auto, la donna è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi dal secondo mezzo, che poi si è allontanato, dileguandosi nel nulla. Paola Salcedo, già in gravi condizioni all'arrivo dei soccorsi, è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate

La 29enne, conduttrice del programma "Líderes del Baño" lascia un figlio avuto con il portiere uruguaiano Nicolás Vikonis, e il fratello Carlos, star della nazionale messicana, attualmente nella rosa del Cruz Azul, ma con un passato in Europa, dove ha vestito la maglia della Fiorentina e dell'Eintracht Francoforte, prima di tornare dall'altra parte dell'Atlantico per giocare con il Tigres, in Messico, e con il Toronto, in Canada.