Il papà si rifiuta di rompere il finestrino e la figlia di un anno muore in auto sotto il sole

Una tragedia immane ed evitabile, e per questo ancora più dolorosa e inaccattabile. Una bambina è morta in auto, sotto il sole cocente, perché il padre si è rifiutato di rompere il finestrino per salvarla. Succede a Las Vegas, in Nevada. I fatti: il papà, Sidney Deal, un giovane di 27 anni, ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all'interno. Dentro l'auto, comprata da poco, c'era anche la piccola Sayah, di un anno.

Il papà che si rifiuta di rompere il finestrino

E' successo tutto lo scorso 5 ottobre, nel pomeriggio. Deal avrebbe rifiutato di chiamare un fabbro, a causa del costo dell'intervento, o di rompere lui stesso il finestrino della sua auto, sostenendo che l'aria condizionata era accesa e che sua figlia dormiva, ha riferito il Las Vegas Review-Journal.

I poliziotti hanno insistito per spaccare il finestrino dell’auto, ma l’uomo li ha in jn primo momento fermati sostenendo che "è troppo costoso, non ho i soldi per ripararlo". La bambina respirava ancora. Di fronte al diniego dell'uomo, che impediva anche a suo fratello di rompere il vetro, la polizia ha subito preso però la situazione in mano: la bambina aveva perso conoscenza ed è stata immediatamente portata all’ospedale. Non è stato ancora chiarito quanto tempo abbia effettivamente trascorso nell'auto. Sfortunatamente non c’è stato per lei assolutamente nulla da fare, avendo riportato danni cerebrali troppo gravi è morta, scrive il Las Vegas Sun. L'uomo è stato arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vicini di casa lo descrivono come un padre "amorevole e affettuoso", ma il suo comportamento nel pomeriggio del 5 ottobre resta inspiegabile.