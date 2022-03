E se Papa Francesco andasse in Ucraina?

La Russia e il Vaticano rimangono in contatto per una risoluzione della guerra in Ucraina e Mosca "apprezza" gli sforzi di mediazione di Papa Francesco. Lo ha detto alla Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento per gli affari europei del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. "In questa fase, i contatti con il Vaticano continuano. Apprezziamo le proposte ripetutamente avanzate dai nostri partner del Vaticano per servizi di mediazione in qualsiasi formato nel dialogo della Russia con le autorità ucraine", ha detto Paramonov. Il diplomatico ha quindi rimarcato che Papa Francesco non ha espresso "giudizi affrettati contro la Russia e ha dimostrato un un vivo interesse a comprendere, per quanto possibile, la situazione in Ucraina e a formarsi una propria opinione".

E se il Papa andasse in Ucraina? Fantascienza? Forse sì, perché oggi anche ministri e ambasciatori si tengono alla larga, si fermano ai confini occidentali. Ma a lanciare un appello (non sarebbe corretto chiamarla provocazione) è uno dei migliori giornalisti italiani, uno dei più attenti osservatori del conflitto in Ucraina, un maestro. Domenico Quirico sulle pagine della Stampa oggi scrive: "Oso lanciarle un appello perché credo che soltanto un grande gesto umano possa spezzare questa mischia sacrilega in cui l'Europa sale sullo scannatoio e come per un contagio di furore omicida tutti ormai si armano e gridano e minacciano e sembra impossibile salvare la ragione dalle allucinazioni che il flagello scatena".

"Oso - aggiunge Quirico - con l'umile diritto del credente. E aggiungo perché so che cosa è la guerra per averla vissuta e guardata negli occhi in molti luoghi dove ho visto galleggiare gli infiniti relitti di vite naufragate". Quirico, corrispondente, inviato di guerra, ha raccontato vari conflitti della storia recente. Il 9 aprile 2013, mentre si trova in Siria come inviato di guerra, venne sequestrato e fu liberato l'8 settembre 2013, dopo 3 mesi e 2 giorni.

"Le chiedo, la invoco: Santità, vada a Leopoli, vada in Ucraina a dire la parola pace - continua Quirico - Lo so, in questi giorni Lei ha detto e ridetto ciò che è vero per sempre. Ma bisogna gridarlo lì. Non a Roma: a Leopoli, a Kiev dove la morte fa le sue grandi manovre, la violenza ci accerchia e il perverso incantesimo deve essere affrontato e vinto. Vada subito, ora. A chiedere la pace, a esigere, sì esigere, che esseri umani non debbano attendere le insopportabili lentezze della diplomazia per sperare di restare vivi. Bisogna raddrizzare i sentieri sbandati della Storia. Lei può farlo", continua il giornalista astigiano.

Non si tratterebbe di "una provocazione - continua Quirico - parola orribile perché tante già ne vediamo ogni giorno: per un atto a cui sono certo nessuno, neppure gli aggressori, potrebbero sottrarsi, davanti a cui divenuti inermi dovrebbero fermarsi. [..] "Questa è una guerra tra cristiani: dove può esser più sicuro che tra i martiri cristiani? Sono certo Santità che io, molti, se deciderà di andare, fisicamente la accompagneremo. Il terzo millennio, così breve e inerte, ha già bisogno di risorgere".

Due giorni fa c'è stato un colloquio fra Papa Francesco e il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill. Al centro la guerra in Ucraina e il ruolo dei cristiani e dei loro pastori nel fare di tutto perché prevalga la pace. Il pontefice ha ringraziato Kirill per questo incontro, motivato dalla volontà di indicare, come pastori del loro popolo, una strada per la pace, di pregare per il dono della pace, perché cessi il fuoco. "La guerra è sempre ingiusta, chi paga è la gente", ha detto Francesco.