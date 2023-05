Papa Francesco potrebbe presto incontrare Zelensky a Roma

Il Papa potrebbe incontrare il presidente ucraino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro che potrebbe tenersi a breve, già il prossimo 13 maggio. Sono le voci che circolano tra le stanza del Vaticano, proprio nel giorno in cui la Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio all'Ucraina in vista della prevista controffensiva contro i russi.

"È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato", hanno affermato fonti vaticane all'ANSA, rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il leader ucraino possa fare una visita lampo a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il faccia a faccia tra i due leader potrebbe avvenire domenica 14 maggio, secondo quanto l'ANSA apprende da ambienti parlamentari della maggioranza. Anche in questo caso, la visita è ancora in via di definizione.

Il numero uno di Kiev farebbe tappa in Italia in un viaggio che prevede una serie di trasferte in diversi Paesi dell'Unione europea. Infatti, Zelensky sarà nei prossimi giorni a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. Si tratta al momento solo di un'ipotesi e non ci sono dunque conferme ufficiali sull'ora e sul luogo di questo eventuale incontro.

Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto Zelensky, prima della guerra, nel febbraio 2020. Ma dall'inizio dell'invasione russa, il Pontefice non ha mai incontrato il leader ucraino. Con lui si è limitato, finora, ad avere sporadici contatti telefonici. L'ultimo è avvenuto nel marzo del 2022, più di un anno fa, quando Francesco ha chiamato il presidente ucraino. Durante il colloquio telefonico, Zelensky prima ha invitato il Papa a Kiev e poi ha chiesto al Vaticano di mediare per la pace e porre fine al conflitto. Francesco gli aveva assicurato la messa in campo di ogni sforzo possibile anche se, ripetono dalla Santa Sede, perché questo sforzo possa essere fatto occorre una volontà di entrambe le parti. E, a distanza di più di un anno, questo assenso manca ancora.