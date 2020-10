Papà single cresce da solo il figlio con la sindrome di Down dopo che la mamma li ha abbandonati

Misha è nato con la sindrome di Down. Sua madre, incapace di accettare la diagnosi, voleva che fosse affidato a un istituto che potesse accudirlo. Non se la sentiva di crescere un bambino come lui e niente è stato in grado di farle cambiare idea. Evgenij Anisimov ha provato a convincere in tutti modi sua moglie, ma quando lei lo ha messo di fronte a una scelta, lui le ha detto che poteva andarsene se voleva: avrebbe cresciuto lui il piccolo Misha, da solo.

Quando sono tornati a casa dalla clinica, erano solo loro due, ma ben presto hanno trovato intorno tantissime persone pronti ad aiutarli e a supportarli. C’è chi si è organizzato per trovare del latte materno, chi si è dato da fare per aiutare Evgenij ha imparare come si cura un neonato, come si fa il bagnetto. Ben presto Evgenij è diventato un papà esperto, aiutato anche dalla madre. Lui stesso si è messo a studiare per sapere tutto sulla sindrome di Down e come sostenere il suo bambino.

Giovane papà cresce da solo il figlio con la sindrome di Down: "Non sono un eroe, ma un uomo normale"

“Ricordo che dopo aver saputo che mio figlio aveva la sindrome di Down ho lasciato l’ospedale e ho pianto, ma non per molto. Dopo mi sono sentito anche in imbarazzo per quelle lacrime. Nella mia vita, dopotutto, non era cambiato nulla - ha raccontato Evgenij al portale BoredPanda. “Ho iniziato a cercare informazioni sulla sindrome di Down quella stessa notte quando sono tornato a casa. Non sapevo nulla della diagnosi di mio figlio. Ricordavo solo una foto terribile da un libro di testo di biologia sovietico. Sono andato online e ho cercato - ha spiegato il papà di Misha - Ho imparato che in Europa le persone con sindrome di Down sono ben socializzate, possono vivere e lavorare in modo indipendente. Ma la decisione che avevo già preso non ne è stata influenzata”.

Tutta la vita di Evgenij oggi ruota intorno a quella del bambino, alla sua routine e alle attività necessarie al suo sviluppo. “Stare con lui, anche da solo, è una cosa normale da persona normale. Sottolineo: sono un uomo normale, non una specie di eroe”, ribadisce.

“Misha frequenta lezioni di nuoto ogni settimana da quando aveva cinque mesi. È costoso, ma molte persone ci aiutano. Abbiamo anche iniziato la logopedia. Capisco che il futuro potrebbe portare più problemi, ma spero saremo in grado di superare tutto”, dice Evgenij, che su Instagram racconta la propria quotidianità e i progressi di Misha, su un profilo che ha raccolto migliaia di follower, ispirati dalla loro storia e dalla determinazione di Evgenij, che è impegnato anche in attività di beneficenza e sensibilizzazione in favore di famiglie con bambini con bisogni speciali. Non mancano ovviamente i momenti negativi e le difficoltà, ammette Evgenij, che però afferma di non lasciarsi mai abbattere e di essere disposto a tutto per il bene di suo figlio.