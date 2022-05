La parata militare a Mosca: carri armati e 11mila soldati "per impressionare il mondo"

La Russia si prepara alle celebrazioni di lunedì 9 maggio. In un video diffuso dal ministero della Difesa si vedono le prove effettuate sulla piazza Rossa di Mosca, dove centinaia di militari hanno sfilato accanto a carri armati ed altri equipaggiamenti bellici. Secondo i media russi, più di 11mila soldati prenderanno parte agli eventi per il "giorno della vittoria", che si tiene ogni anno il 9 maggio per celebrare la fine della seconda guerra mondiale. Un'occasione per rinforzare lo spirito patriottico e mostrare al mondo la potenza delle forze armate, quest'anno ancor di più alla luce della guerra in Ucraina.

Le prove della parata militare del 9 maggio nella piazza Rossa di Mosca

La marcia celebrerà i 77 anni dalla sconfitta della Germania nazista e la vittoria dell'Unione Sovietica. Il 9 maggio 2022, però, è un giorno potenzialmente cruciale anche per il conflitto in Ucraina: inizialmente indicato come il giorno in cui la Russia avrebbe posto fine al conflitto in Ucraina, è stato citato recentemente da fonti di intelligence occidentali come il possibile punto di svolta per una nuova fase della guerra. Il Cremlino però ha rassicurato: quel giorno non arriverà nessuna ulteriore dichiarazione di guerra.

Ieri le autorità russe hanno deciso di annullare, nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, la parata e la marcia per la giornata della vittoria del 9 maggio. A dirlo è stato il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko, citato dall'agenzia Unian, nel corso di una manifestazione a Mariupol. "La parata della vittoria e la marcia del reggimento immortale in questo giorno della vittoria a Donetsk e Lugansk è ancora impossibile da tenere. Ma quel tempo arriverà presto e le parate della vittoria passeranno per le strade del Donbass", ha dichiarato Kiriyenko.