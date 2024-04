Parigi, uomo asserragliato nel consolato iraniano: "Ho delle armi". Fermato dalla polizia

Allarme a Parigi, dove un uomo si è asserragliato in un edificio del consolato iraniano nel 16esimo arrondissement. L'uomo è stato visto entrare verso le 11 del mattino nel consolato e avrebbe minacciato di farsi esplodere. Sul posto sono arrivati gli uomini della Bri, l'unità d'elite della polizia francese. Alla fine l'uomo è stato fermato. Da quanto si apprende non è stato trovato nessun esplosivo. Secondo l'emittente Bfmtv l'uomo avrebbe riferito che intendeva vendicare suo fratello. Le indagini sono solo all'inizio. Intanto l'ambasciata americana in Francia ha consigliato ai propri cittadini di evitare la zona interessata.

#SecurityAlert Paris authorities request people stay away from the vicinity of the Iranian diplomatic mission in Paris’ 16 arrondissement in light of the ongoing security operation. Americans are advised to avoid the area and follow instructions from local authorities. Please… pic.twitter.com/DNvgv9zpvB