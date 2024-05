L'assedio al Parlamento, manifestazioni anti russe e brutali pestaggi: la Georgia nel caos

Non si fermano in Georgia le proteste contro la legge sull'influenza straniera, che sta spaccando il Paese e allontanando il sogno di aderire all'Unione europea. Il provvedimento potrebbe essere approvato definitivamente già questa settimana, con il Parlamento che è letteralmente assediato dai dimostranti e protetto da decine e decine di agenti in assetto antisommossa.

La polizia, armata di cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, è stata accusata di aver picchettato senza motivo alcuni partecipanti al corteo. Diverse immagini di scene di violenza sono circolate sui social. Vari manifestanti sono stati portati via dagli agenti e in alcuni filmati si vedono alcuni di loro che vengono brutalmente presi a calci e pugni dalla polizia. L'agenzia incaricata di indagare sulle accuse di brutalità della polizia, lo Special Investigation Service, ha affermato di aver aperto un'indagine.

A crowd of security forces in #Georgia brutally beat a detained protester. After which he is passed through the so-called "caridor", where on the way to the paddy wagon he is kicked and beaten.



Video by Mikheil Gogichashvili pic.twitter.com/ltq2uJUN8o — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2024

Tre giorni di proteste

La protesta di questa mattina (lunedì 13 maggio) è stata in gran parte pacifica, ma ci sono stati episodi di violenza quando la polizia antisommossa è intervenuta per isolare alcuni individui, con il conseguente lancio di bottiglie di plastica contro gli agenti. La folla, composta da circa 2mila persone, molte delle quali ventenni, ha cantato "russi, russi, russi" e "schiavi, schiavi, schiavi", sventolando bandiere dell'Ue e della Georgia. Molti erano in strada da più di 24 ore, sotto una pioggia costante.

L'ultima ondata di proteste è iniziata sabato (11 maggio) nella capitale Tbilisi con un mega corteo in cui oltre 50 mila persone hanno manifestato contro il provvedimento che, secondo l'opposizione, il partito al governo Sogno Georgiano intende adottare per reprimere le organizzazioni della società civile. Il governo afferma invece che è necessario per migliorare la trasparenza dei finanziamenti alle Ong e proteggere il Paese da interferenze esterne.

Nonostante gli avvertimenti di Bruxelles sui rischi per il processo di adesione della Georgia, il primo ministro, Irakli Kobakhidze, ha confermato l'intenzione di far approvare la cosiddetta "legge russa" in terza lettura dal Parlamento. "Domani o il giorno dopo approveremo questa legge", ha detto ieri (12 maggio) in una conferenza stampa, durante la quale ha avvertito i manifestanti che sarebbero stati arrestati se avessero bloccato il Parlamento a Tbilisi.

Nonostante questo, ieri sera diverse migliaia di georgiani si sono riuniti davanti al Parlamento di Tbilisi sfidando il presidente, creando forti tensioni, e le proteste stanno continuando anche oggi. Venti persone sono già state arrestate, tra cui due cittadini statunitensi e un russo. La presidente Salome Zurabishvili, filo europea, dovrebbe porre il veto sul testo, ma Sogno Georgiano, il cui presidente onorario è il miliardario filorusso Bidzina Ivanishvili, ha voti sufficienti per scavalcarlo. Se approvata, la nuova legislazione richiederà a tutte le Ong e ai media con più del 20 per cento di finanziamenti stranieri di registrarsi come "organizzazioni che perseguono gli interessi di una potenza straniera".

Adesione all'Ue a rischio

La legge ha scatenato una crisi politica perché i critici la considerano parte di una mossa più ampia di Sogno Georgiano per sabotare il percorso del Paese verso l'adesione all'Ue, dopo che la nazione lo scorso dicembre ha ottenuto lo status di candidato all'adesione. I georgiani hanno protestato per settimane, nella più grande manifestazione pubblica di dissenso dall'indipendenza del Paese dall'Unione Sovietica. Alle manifestazioni, che ricordano il Maidan ucraino, sventolano le bandiere dell'Ue a fianco a quelle georgiane. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che Tbilisi deve ora scegliere tra la legislazione sugli agenti stranieri "in stile Cremlino" e le aspirazioni della popolazione ad avvicinarsi all'Occidente. "Siamo profondamente allarmati per il regresso democratico in Georgia", ha scritto sabato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan su X.

We are deeply alarmed about democratic backsliding in Georgia. Georgian Parliamentarians face a critical choice - whether to support the Georgian people’s EuroAtlantic aspirations or pass a Kremlin-style foreign agents' law that runs counter to democratic values. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 11, 2024

Il pestaggio di un membro dell'opposizone

La scorsa settimana un membro del Movimento Nazionale Unito, Dimitri Chikovani è stato brutalmente picchiato fuori casa sua, e portato in ospedale dopo aver subito una commozione cerebrale, il naso rotto, tagli al viso e due occhi neri. L'uomo ha detto di aver ricevuto anche telefonate minatorie e detto di credere che dietro gli attacchi ci sia il governo. "Lo scopo è far sì che la gente abbia paura di loro. Ma se posso aggiungere, è inutile e non serve a nulla. Perché il popolo georgiano ha parlato, ha deciso che la via europea, la civiltà occidentale, è la via della Georgia. Il Sogno Georgiano non lo fermerà. Protesteremo finché il governo non farà marcia indietro e non fermerà la legge", ha dichiarato al Guardian.