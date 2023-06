I partigiani russi filo-ucraini seminano il caos in Russia, Kiev: "Osserviamo la fine di Putin"

Un gruppo di combattenti russi filo-ucraini sta seminando il panico nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Dopo gli scontri che si sono registrati nella giornata di oggi 4 giugno, i partigiani della Legione della Libertà della Russia e il Corpo dei Volontari Russi hanno preso in ostaggio due soldati russi da offrire come moneta di scambio per ottenere un incontro con il governatore della regione russa, Vyacheslav Gladkov, anche solo "per pochi minuti di conversazione".

In un video sul canale Telegram di Freedom of Russia, un uomo che si identifica come il comandante del Corpo dei volontari russi ha detto che avrebbe consegnato i due prigionieri al governatore di Belgorod se si fosse presentato nella giornata di oggi 4 giugno a un incontro nel villaggio di Novaya Tavolzhanka. "Noi, rappresentanti dell'Rdk (il Corpo dei Volontari russi, ndr) e della Legione, ci offriamo di scambiare due prigionieri per pochi minuti di conversazione con lei in chiesa". I partigiani si presenterebbero all'appuntamento disarmati, si sente dire dal numero uno del gruppo dei partigiani. Quindi, prosegue il messaggio, "oggi fino alle 17.00 avete l'opportunità di chiacchierare senza armi e di portare a casa due cittadini russi, soldati comuni, che lei e la sua leadership politica avete mandato in questo massacro. Ci vediamo lì!".

All'invito dei combattenti russi è seguita la replica del governatore della regione al confine con l'Ucraina, che ha accettato di incontrare i membri del gruppo del Corpo dei volontari russi, nella speranza di ottenere il rilascio dei due soldati russi catturati. Proprio nel villaggio di confine di Novaya Tavolzhanka sono in corso combattimenti tra partigiani e forze militari russe, stando a quanto dichiarato dallo stesso governatore della regione russa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cattura dei due militari del Cremlino è arrivata a seguito dell'ingresso dei partigiani russi nel distretto di Shebekino, nella regione russa di Belgorod, nella giornata del 4 giugno. Sebbene Kiev abbia sempre respinto le illazioni che vedono un sostegno diretto e militare dell'Ucraina ai gruppi di partigiani russi filo-ucraini, non ha mai negato l'idea di trarre vantaggio dalle azioni dei militanti nella regione russa. Un'azione che spinge il Cremlino a spostare parte dei soldati impegnati in Ucraina in difesa di Belgorod. Tanto che nella giornata di oggi, il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha scritto su Twitter che gli eventi di Shebekino "dovrebbero essere visti come il futuro della Russia. Nell'esempio di una piccola città osserviamo la fine dell'era della stabilità di Putin e la sentenza per vent'anni di parodia da parte di una mano forte, una mano che ruba".

The events in Shebekino should be viewed as the future of Russia. In the example of one small town we observe the end of the era of "Putin's stability" and the verdict of twenty years of parody of "a strong, albeit stealing hand". Russians should take a closer look... Chaos, lack… June 4, 2023

Non è la prima volta che i combattenti russi allineati contro Mosca spaventa il Cremlino a seguito delle incursioni nella regione di Belgorod. Anche la scorsa settimana i partigiani hanno lanciato un'offensiva contro la regione russa, usando almeno quattro veicoli tattici forniti a Kiev da Stati Uniti e Polonia. Lo riporta il Washington Post citando alcuni funzionari americani, secondo i quali tre dei quattro Mrap - Mine-Resistant Ambush Protected - portati in Russia dai combattenti sono stati forniti a Kiev dagli Stati Uniti e uno dalla Polonia. I combattenti avevano inoltre fucili prodotti in Belgio e in Repubblica Ceca. Le rivelazioni suscitano dubbi sui controlli dell'Ucraina sulle armi che le sono state fornite dai paesi della Nato e mostrano come le stesse armi possono cambiare facilmente di mano, creando problemi proprio nei controlli.