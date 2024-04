Partorisce di nascosto in bagno e uccide il neonato pugnalandolo con le forbici

Una diciottenne ha partorito di nascosto in bagno, per poi uccidere suo figlio appena nato trafiggendolo 20 volte con le forbici. La tremenda tragedia è accaduta in Russia, nella città di Ostashkov, nella regione di Tver. La giovane, il cui nome non è stato rivelato, non era registrata in nessun ospedale per la gravidanza, avendola tenuta nascosta alla famiglia e ai medici. Dopo aver dato alla luce un maschietto, la ragazza, come riportano le forze dell'ordine in una nota, "gli ha inflitto numerosi colpi alla testa e al corpo con forbici da unghie". Una foto di queste forbici insanguinate si trova nei materiali del caso, si tratta di piccole forbici per unghie completamente ricoperte di sangue. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia spinto la giovane a compiere questo terribile atto.