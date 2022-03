L'attore ucciso negli scontri in Ucraina

È morto nel corso degli scontri a Irpin, alla periferia di Kiev, il noto attore e conduttore tv ucraino Pasha Lee. Aveva 33 anni e si era arruolato nelle truppe ucraine il primo giorno dell'inizio dell'invasione russa. A riportare la notizia della sua morte è l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform citando il capo dell'unione nazionale dei giornalisti, Serhiy Tomilenko. La notizia è stata confermata anche da Illia Ponomarenko, reporter del quotidiano Kyiv Independent.

Conduttore del canale tv ucraino Dom channel, Pasha Lee era un noto attore, cantante e doppiatore. Ha recitato nel teatro "Koleso" di Kiev, in film e spot pubblicitari. Tra i suoi lavori cinematografici ci sono i film "Shtolnya" (2006) e "Shadows of unforgotten ancestors" (2013) di Lyubomyr Levytsky, "Zvychayna sprava" di Valentyn Vasyanovych (2012), "The fight rules" di Oleksey Shaparev (2016) , "‎Incontro di compagni di classe" di Valentyn Shpakov (2019). Era noto in patria anche per aver doppiato diversi film celebri, da "Il Re Leone" a "Lo Hobbit".

Da ieri nella città di Irpin le truppe russe stanno avanzando con carri armati e unità di fanteria motorizzata, oltre a tentare di raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil. Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un nuovo discorso televisivo per commentare l'attacco dell'esercito russo sui civili che stavano evacuando Irpin, alla periferia di Kiev, in cui è stata uccisa una famiglia di quattro persone. "Non dimenticheremo. Non perdoneremo. Puniremo tutte le persone che hanno commesso delle atrocità in questa guerra", ha detto Zelensky.