Covid, giro di vite contro la delta: green pass essenziale in Francia, e anche Figliuolo ci pensa

Da agosto sarà essenziale per entrare al ristorante ma anche per i trasporti: l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron. È il primo paese Ue a mettere vincoli così rigidi

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l'estensione del pass sanitario, da agosto, ai caffé, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche. "La vaccinazione di tutti i francesi è l'unica via per un ritorno alla normalità", ha detto Macron nel messaggioa reti unificate di questa sera per bloccare l'avanzata del coronavirus legata alla variante Delta.

Già dal 21 luglio, il pass sanitario verrà inoltre esteso a "luoghi di svago e di cultura" che riuniscono oltre 50 persone, ha proseguito Macron, lanciando un accorato appello alla popolazione affinché si faccia vaccinare al piu' presto per scongiurare il rischio di una quarta ondanta legata alla variante Delta.

Una strada percorribile anche in Italia secondo iil Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid: "Utilizzare il green pass per eventi, come ristoranti e trasporti come si è deciso in Francia? Può essere una strada percorribile" dice intervenendo al Tg2 Post. E sul vaccino, il generale annuncia: "La settimana scorsa ho avuto una riunione con il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti sul vaccino italiano, prodotto da Reithera. Si sta aspettando il passaggio dalla seconda alla terza fase di sperimentazione e si aspetta una formalizzazione da parte dell'Ema. Potranno poi produrre nel giro di 4-5 mesi. Sempre con il Mise - anticipa il commissario - si sta lavorando per una produzione di vaccini a Rna per produrli su licenza in Italia".