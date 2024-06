Per ottenere il passaporto tedesco bisogna riconoscere lo Stato di Israele

Chi vorrà diventare cittadino tedesco dovrà dichiararsi fedele ai valori democratici e al diritto di esistere di Israele. È la decisione del cancelliere Olaf Scholz che arriva dopo la vittoria del partito di estrema destra Afd e alla luce degli scontri quotidiani nelle piazze e nelle università sulla guerra in Israele. Si aggiunge così un ulteriore requisito per ottenere in tempi brevi il passaporto tedesco che, secondo la recente legge del 2021 con cui Berlino ha accorciato i tempi per ottenere la cittadinanza a cinque anni, è necessario sostenere test linguistici e culturali. Ai quesiti, ha spiegato la ministra dell'Interno, Nancy Faeser, vengono "aggiunte delle domande sull’antisemitismo, il diritto di Israele di esistere e sulla vita ebraica in Germania”. I neocittadini tedeschi dovranno aver dimostrato il loro sostegno, inoltre, all’uguaglianza di genere e alla democrazia e dovranno rispondere a domande sulle responsabilità e sui crimini dei nazisti nei confronti del popolo ebraico.

Ma non solo. Il governo tedesco ha inasprito le regole per le espulsioni: in futuro chi "sostiene, saluta e glorifica" atti terroristici potrà essere rispedito nel Paese di origine molto più facilmente". Basterà un solo "like" per essere espulsi dalla Germania se si cliccherà su post che inneggiano al terrorismo. Stando alla nuova norma approvata ieri, un migrante potrà essere espulso anche nel caso in cui abbia approvato un solo atto terroristico.

È questa la risposta dell'esecutivo tedesco ai molti episodi di antisemitismo e quelli in cui si è visto inneggiare al massacro di Hamas in Israele come all'attentato islamista di Mannheim, dove un poliziotto ha perso la fine alla fine di maggio. Proprio questa vicenda ha spinto il cancelliere Scholz a valutare l'inasprimento della legislazione. Ci sarebbe un interesse particolarmente rilevante dello Stato tedesco all'espulsione anche quando qualcuno approva ed elogia reati in modo turbare la quiete pubblica: in tal caso, non sarebbe necessario attendere una condanna penale prima di procedere con l'espulsione.

Il vice cancelliere Robert Habeck ha valutato invece positivamente il disegno di legge: "È un grande risultato e una forza del nostro paese che le persone perseguitate possano trovare rifugio in Germania"; Tuttavia - ha aggiunto - chi irride l'ordine liberale esultando per il terrorismo e celebrando gli omicidi, ha perso il diritto di soggiorno". "L'Islam appartiene alla Germania, l'islamismo no", ha detto ancora Habeck.