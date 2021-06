Due passeggeri positivi al coronavirus sulla nave da crociera Celebrity Millennium

Due passeggeri della Celebrity Millennium, una delle prime navi da crociera salpate con a bordo passeggeri statunitensi dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono risultati positivi al coronavirus. A renderlo noto è la società Celebrity Cruise, che fa capo al gruppo Royal Carribean, informando che sta portando avanti l'attività di "contact tracing" sulla nave e monitorando la situazione. I due passeggeri, che condividevano la stanza, sono asintomatici e sono stati messi subito in isolamento e monitorati da una equipe medica.

La Celebrity Millennium era salpata pochi giorni fa, ha fatto sapere la compagnia, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida emesse dai CDC, i Center for Disease and Control americani. Per imbarcarsi tutti i passeggeri avevano dovuto dimostrare l'avvenuta vaccinazione, insieme a un test Covid-19 negativo entro 72 ore prima della partenza della nave, avvenuta sabato, per un giro nei Caraibi. A bordo ci sono circa 500 passeggeri, quasi il 95% dei quasi completamenti vaccinati e i bambini, che non avevano potuto essere vaccinati, avevano dovuto presentare un test Covid-19 negativo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui due passeggeri risultati positivi, né se fossero o meno vaccinati.

Come riporta NBC 6 South Florida, l’esperto di crociere Stewart Chiron, che si trova a bordo della nave, ha detto che altri sette passeggeri che erano in stretto contatto con i due passeggeri risultati positivi sono stati messi in quarantena nelle loro cabine in attesa dei risultati dei test molecolari. "È stato normale", ha detto Chirone. "Penseresti, beh, se le persone fossero preoccupate, si vedrebbero meno persone a cena in giro per la nave, ma lo spettacolo prosegue. Le varie cene e i diversi ristoranti vanno avanti. Nessuno indossa mascherine, quindi sembra che nessuno si preoccupi troppo".