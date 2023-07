Non gli piace il cibo a bordo, passeggero perde la testa e fa dirottare l'aereo: follia ad alta quota

Non gli è proprio piaciuto quel che gli hanno proposto come pasto, e ha "dato di matto". Un volo della United Airlines da Houston ad Amsterdam è stato deviato su Chicago dopo che un passeggero della business class ha protestato in modo violento perché ciò che aveva scelto per cena non era disponibile. Secondo i dati del sempre aggiornato sito Flightrader24, l'aereo è atterrato tre ore dopo l'orario previsto, attorno alle 12:30 ora locale ad Amsterdam. Il passeggero è stato scortato fuori dal velivolo dalla polizia.

Il fenomeno di passeggeri indisciplinati è una piaga delle compagnie aeree americane. La Federal Aviation Administration (Faa) può imporre multe fino a 37.000 dollari per comportamenti scorretti. Secondo l'International Air Transport Association (Iata) gli incidenti di questo genere sono aumentati del 47% nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Ma torniamo allo Houston-Amsterdam. Il volo era decollato domenica alle 16:20 ora locale dallo scalo texano, poi è rimasto nello spazio aereo di Chicago per due ore dopo l'inizio del volo. Il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24 ha mostrato che l'aereo volava in cerchio sopra all'aeroporto O'Hare di Chicago poiché doveva consumare carburante, una pratica nota come dumping fuel, o sarebbe stato troppo pesante per atterrare in tutta sicurezza.

In una dichiarazione al Guardian, United Airlines ha dichiarato: “Il volo United 20 dall'aeroporto intercontinentale George Bush ad Amsterdam è stato deviato all'aeroporto internazionale O'Hare ed è atterrato in sicurezza a seguito di un disturbo dei passeggeri. Le forze dell'ordine hanno incontrato l'aereo al gate e hanno scortato il passeggero fuori dall'aereo. L'aereo ha poi proseguito per Amsterdam".

Sebbene non sia chiaro esattamente per quale pasto il passeggero si sia arrabbiato, ai passeggeri di classe business sullo United viene generalmente offerto un pasto completo di tre portate oltre a più cibo durante il volo. La compagnia aerea ha affrontato critiche sul fatto che i suoi pasti a bordo non fossero riusciti a tornare ai livelli pre-pandemia.

Il sito web di recensioni di viaggi Live and Let's Fly scrive che i passeggeri in business class che volavano da Newark ad Amsterdam potevano scegliere tra costolette di manzo, salmone scottato alla citronella o ricotta salata e manicotti al miele selvatico come pasto principale. Un posto in business class di sola andata sul volo Houston-Amsterdam United può arrivare a costare quasi 7mila dollari.

