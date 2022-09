Bimbo si amputa dito: più di 14.000 passeggini ritirati dal mercato

Più di 14.000 passeggini di una serie della marca popolare UPPAbaby sono stati richiamati giovedì, dopo che una falange del dito di un bambino è rimasta incastrata in un freno ed è stata amputata, secondo quanto riporta un'agenzia federale Usa.

La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo ha reso noto giovedì in un comunicato che i freni posteriori dei passeggini da jogging All-Terrain Ridge del marchio hanno "aperture che possono causare amputazioni o lacerazioni se la punta del dito di un altro bambino rimane intrappolata nelle aperture mentre il passeggino è in uso"