Addio a un gigante della letteratura. È morto Paul Auster, il grande scrittore americano che è stato la voce di New York. Aveva 77 anni. A darne notizia è il New York Times, che cita un'amica dello scrittore, Jacki Lyden. Era malato di cancro, come aveva annunciato la moglie Siri Hustvedt (sposata con Auster dal 1982) su Instagram. "Vivere con qualcuno che ha il cancro e viene bombardato con la chemioterapia e l'immunoterapia è un'avventura di vicinanza e separazione", aveva scritto la donna lo scorso anno, in un post struggente. Auster è morto proprio per le complicazioni dovute a un cancro ai polmoni nella sua casa di Brooklyn.

Autore della "Trilogia di New York", romanziere prolifico, autore di memorie e sceneggiatore diventato celebre negli anni Ottanta per aver ridato nuova linfa al romanzo noir, negli anni è diventato uno degli scrittori newyorkesi più caratteristici della sua generazione.

Per la famiglia dello scrittore 77enne si tratta dell'ennesima tragedia, dopo la morte del figlio Daniel di overdose, subito dopo quella della nipotina Ruby. Il 44enne era stato ritrovato senza vita in una stazione della metropolitana di Brooklyn tre giorni dopo esser stato rilasciato su cauzione dopo l'arresto per la morte della figlia di dieci mesi. Il figlio dello scrittore era accusato di omicidio colposo, perché nel corpo della bambina erano state trovate ingenti quantità di stupefacenti.