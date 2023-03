"Non fumare vicino a mia figlia": viene accoltellato a morte davanti alla bimba

Accoltellato a morte senza pietà e sotto gli occhi della figlia piccola, soltanto per aver chiesto di non fumare una sigaretta elettronica vicino alla bambina. È il terribile destino toccato a Paul Stanley Schmidt, un uomo di 37 anni ucciso all'entrata di uno Starbucks a Vancouver, in Canada, davanti agli sguardi inermi della compagna e della loro figlioletta. L'alterco sfociato poi in omicidio, sarebbe iniziato proprio a causa del fumo, come raccontato da un testimone ai media locali: "Tutto è iniziato perché quell’uomo stava svapando accanto alla figlia piccola. Il papà ha soltanto cercato di proteggerla". Il delitto è avvenuto intorno alle 17.40 di domenica 26 marzo: Paul era in attesa fuori dal locale insieme alla bimba nel passeggino, mentre la compagna era entrata per prendere qualcosa da bere. Ad un certo punto il 37enne ha chiesto a l'uomo che stava fumando vicino a lui una sigaretta elettronica se "per favore" poteva allontanarsi dalla piccola. Ma di tutta risposta è stato aggredito e accoltellato allo stomaco. Paul non ha avuto modo di reagire e in pochi secondi si è accasciato al suolo in un lago di sangue. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma per lui non c'era nulla da fare.

Una scena terribile ripresa da alcuni testimoni e postata in Rete dalla polizia di Vancouver, che sta indagando sul caso: "Chiunque abbia assistito all'omicidio o sia in possesso di immagini video, è pregato di contattare i nostri investigatori - ha spiegato il sergente Steve Addison -video e resoconti di testimoni oculari potrebbero essere prove importanti in questo caso. Nell’interesse delle indagini in corso e per rispetto di tutte le persone colpite da questo crimine, chiediamo alle persone di non pubblicare video sui social media". L'assassino è stato subito identificato e arrestato dalle forze dell'ordine: si tratta di un uomo di 32 anni accusato di omicidio. La compagna di Paul, così come l'intera comunità locale, è rimasta sconvolta dall'accaduto: per aiutare la vedova e la bimba è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.