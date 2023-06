Paura attentato a Nottingham, tre persone uccise a coltellate e tre investite

Paura a Nottingham dove tre persone sono state uccise a coltellate in strada e altre tre sono state ferite e sono ricoverate in ospedale dopo essere state investite da un furgone. I fatti sono avvenuti in diverse parti della città ma si sospetta siano atti coordinati di un attentato. La polizia britannica ha dichiarato di aver arrestato un uomo di 31 anni, sospettato di essere l'autore degli assalti, che è accusato di omicidio. Inizialmente gli agenti hanno trovato due persone morte in una strada del centro della città poco dopo le 4 del mattino, per poi essere allertati per un altro incidente poco distante, in cui un uomo alla guida di un furgone aveva cercato di investire tre persone. Queste ultime sono state ricoverate in ospedale. Anche un altro uomo è stato trovato morto in una strada appena fuori dal centro città.

"Crediamo che questi tre incidenti siano tutti collegati e abbiamo un uomo in custodia. L'indagine è nelle fasi iniziali e una squadra di detective sta lavorando per stabilire esattamente cosa sia successo", ha dichiarato il commissario capo Kate Meynell. Diverse strade sono state chiuse e la rete tranviaria di Nottingham è stata sospesa. I membri dei servizi di emergenza stanno presidiando diverse zone della città. Meynell ha detto che le strade rimarranno chiuse mentre proseguono le indagini. "Oggi la nostra città si è svegliata con una notizia terribile", ha commentato su Twitter Alex Norris, deputato della città. "I pensieri e le preghiere della nostra comunità sono rivolti a tutte le persone colpite".

