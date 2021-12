Perde una gamba a causa di un'infezione per la pedicure con strumenti non disinfettati

Doveva essere una semplice pedicure. Ma il trattamento estetico, effettuato senza gli appositi strumenti sterilizzati come prevede la legge, ha causato un'infezione talmente grave che è stato necessario amputare la gamba della donna che vi si era sottoposta. È successo a Tampa, in Florida.

Vittima un'avvocata, Clara Shellman, che nel settembre 2018 si era recata nel centro estetico Tammy’s Nails 2 a Tampa. Secondo lo studio legale che l'ha rappresentata, a causa della negligenza di chi ha effettuato il trattamento, che non avrebbe pulito a dovere gli strumenti, la donna ha contratto un'infezione che prima si è diffusa all'alluce e poi alla parte inferiore della gamba. I medici non hanno potuto fare altro che amputarle l'arto sotto al ginocchio.

Lo studio Morgan&Morgan ha raggiunto con il salone di bellezza un accordo da 1,75 milioni di dollari, sostenendo che proprio la pulizia impropria e negligente degli strumenti ha portato all'infezione. "In quanto cliente abituale del salone, la signora Shellman aveva una ragionevole aspettativa che i professionisti che lavoravano lì mantenessero i loro strumenti puliti per proteggere la sua salute e sicurezza", ha detto uno dei legali di Morgan&Morgan, l'avvocato Paul Fulmer, che rappresenta Shellman. "Nonostante l'infezione che il salone avrebbe causato alla signora Shellman fosse iniziata da un piccolo taglio, questa si è poi diffusa rapidamente a causa della sua grave malattia alla arterie periferiche. Anche se nessuna somma di denaro può davvero compensare un tale trauma che cambia la vita, sono felice che questo accordo possa risarcirla per il dolore e la sofferenza che ha vissuto senza che fosse colpa sua".