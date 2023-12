Crolla a terra durante un concerto: cantante muore davanti ai fan

Ha perso i sensi e si è accasciato al suolo davanti al suo pubblico, senza più riprendersi. Il cantante brasiliano Pedro Henrique, è deceduto a soli 30 anni mentre si esibiva alla Feria de Santa de Bahía, in Brasile. La tragedia, documentata dai diversi video girati dai presenti e postati sui social, è avvenuta lo scorso 13 dicembre.

Come mostrano le immagini, il giovane artista è intento a cantare alcune canzoni davanti ai suoi fan, quando improvvisamente viene colto da un malore e crolla a terra privo di sensi. Le persone presenti che stavano assistendo all'esibizione sono rimaste scioccate nel vedere l'artista svenire davanti ai loro occhi, a pochi metri di distanza. In un primo momento si era pensato a un malore momentaneo, ma dopo qualche ora l'etichetta discografica di Pedro Henrique ha annunciato il decesso del cantante.

La notizia è stata confermata con un triste post su Instagram: "Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale. Pedro era amico di tutti, un marito presente e un padre devoto". Gli ultimi istanti di vita del 30enne sono stati filmati da diversi fan che, in quel momento, volevano riprendere l'esibizione gospel. Ma dopo la tragedia, le drammatiche immagini sono diventate virali sui social.

