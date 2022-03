Le polemiche sul pene di gomma in India

In India è polemica su un kit che le autorità locali hanno inviato agli operatori sanitari affinché spiegassero agli abitanti dei villaggi rurali dello stato del Maharashtra in che modo si usano i contraccettivi. I kit, in tutto 25mila, sono stati inviati in sostituzione dei precedenti opuscoli, ma la scelta di puntare su dimostrazioni così esplicite è stata subissata dalle critiche.

A destare scandalo tra i residenti del posto è stato in particolare un pene di gomma, laddove la riproduzione di un utero non avrebbe suscitato lo stesso imbarazzo. In effetti, come spiega il Guardian, nei villaggi dell'India rurale parlare apertamente di sesso è ancora un tabù e l'educazione sessuale è quasi assente.

Un esponente del partito di maggioranza Bharatiya Janata, Chitra Kishor Wagh, ha accusato il governo del Maharashtra di aver "perso la testa", mentre un suo collega, Akash Bhundkar, ha insistito affinché lo stesso governo si scusasse con gli operatori sanitari per averli messi in imbarazzo.