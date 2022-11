Perché l'aborto sarà centrale nelle elezioni Usa di midterm

I diritti delle donne sono sotto i riflettori della politica Usa. A poche ore dall’apertura dei seggi per le elezioni di metà mandato, o di midterm, i sondaggisti si interrogano sul peso del 'fattore aborto'. L’acceso scontro tra Democratici e Repubblicani sul diritto all’interruzione volontaria della gravidanza, diventato un tema da campagna elettorale, potrebbe giocare a favore del presidente Joe Biden che rischia una grave sconfitta. Oltre che per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato, molti elettori americani sono infatti chiamati a esprimersi su quesiti referendari che riguardano proprio il diritto all’aborto. Ma andiamo con ordine.

Le elezioni di midterm, che tradizionalmente rappresentano una sorta di 'tagliando' sull’operato del presidente a due anni dall'entrata in carica, questa volta potrebbero trasformarsi in una consultazione sull’aborto dopo il recente arretramento di cinquant'anni su questo tema. Il diritto a interrompere la gravidanza era protetto in tutti gli Stati Usa dalla sentenza del 1973 della Corte suprema sul caso ‘Roe contro Wade’. Il 24 giugno scorso l’attuale Corte suprema, composta in buona parte da giudici nominati sotto la presidenza di Donald Trump, ha ribaltato la giurisprudenza sull’aborto dando ai singoli Stati Usa il potere di legiferare su questa materia. Di qui è nato uno scontro che ha rimarcato la divisione interna tra gli Stati Usa tradizionalisti e ultraconservatori da una parte e quelli più liberal-progressisti dall’altra.

Con intenti opposti, i legislatori conservatori di Kansas, Kentucky e Montana e quelli liberal di California, Vermont e Michigan sono intervenuti per mettere mano alle leggi statali per rafforzare o restringere il diritto all’aborto. Nel Montana, ad esempio, è stato adottato il “Born-alive infant protection Act”, un provvedimento che - se confermato dagli elettori - imporrà sanzioni penali agli operatori sanitari che non intervengono per tenere in vita dei bambini nati vivi durante un aborto. In cinque degli Stati citati poc’anzi gli elettori voteranno per approvare o bocciare tali proposte nella stessa giornata in cui sceglieranno i loro rappresentanti a Capitol Hill. Di qui il vento in poppa ai Democratici che potranno contare sul generale sostegno della popolazione al diritto all’aborto come testimoniato dalla vicenda del Kansas, Stato tradizionalmente conservatore, dove gli elettori ad agosto hanno respinto a larga maggioranza una proposta che avrebbe consentito nuove limitazioni al diritto di interrompere la gravidanza.

Oltre che dove si vota per i referendum, il tema dell'aborto avrà certamente un impatto negli Stati dove si è osservato un aumento delle registrazioni dell’elettorato femminile (negli Usa occorre iscriversi come elettori per potersi recare alle urne). Gli incrementi maggiori del numero di donne che vogliono votare si sono osservati soprattutto nel Kansas e in Pennsylvania.

Un ultimo elemento che aumenta l’importanza dell'aborto nelle elezioni americane di midterm sarà il voto sui procuratori generali che si terrà in trenta Stati. Anche in queste sfide, ha fatto notare la Cnn, la posizione di ogni candidato sulle restrizioni al diritto all’aborto giocheranno un ruolo sulla scelta degli elettori, dal momento che i procuratori generali possono facilitare od ostacolare le scelte del legislatore nelle aule di tribunale.

Il presidente Biden, interessato per chiare ragioni a trasformare le elezioni di midterm in un referendum sull’aborto anziché sul suo operato, ha promesso che, se avrà la fiducia degli americani, metterà mano alla Costituzione degli Usa per difendere nuovamente a livello federale il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza. Un impegno che potrebbe spingere una parte dell’elettorato Usa a rinnovargli la fiducia accordata alle presidenziali del 2020. Biden potrebbe così ridurre i danni della probabile sconfitta, se non addirittura ottenere una clamorosa quanto inattesa vittoria.