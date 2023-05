Perché Cina e India riconoscono "l'aggressione russa" all'Onu

A distanza di oltre 400 giorni dall'inizio della invasione russa dell'Ucraina, Cina e India hanno preso una posizione sul conflitto lanciato dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio del 2022. I due giganti asiatici, finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa in cui si fa esplicito riferimento alla "aggressione della Federazione russa dell'Ucraina".

Il plauso di Borrell

Il via libera al testo della risoluzione (approvata la settimana scorsa con 122 voti favorevoli, 5 contrari e 18 astensioni) rappresenta un primo cambio di rotta diplomatico nella posizione di Delhi e Pechino nei confronti della guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Con voto contrario si sono espressi Russia, Bielorussia, Siria, Nicaragua e Corea del Nord.

I due Paesi si erano finora rifiutati di condannare l'invasione russa, e sebbene la mossa non rappresenti un vero e proprio cambio di rotta nella loro politica estera nei confronti di Mosca - visti soprattutto i legami commerciali e militari - il voto è comunque un primo segnale che l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha "accolto con favore" il voto.

"L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla cooperazione con il Consiglio d'Europa con 122 voti, compresi i principali partner del G20 come Cina, Brasile, India e Indonesia. Accogliamo con favore la risoluzione, che qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come 'aggressione da parte della Federazione Russa'", ha scritto Borrell su Twitter.

The UN General Assembly adopted resolution on @UN / Council of Europe @coe cooperation by 122 votes, including key G20 partners such as China, Brazil, India and Indonesia



We welcome resolution, which clearly qualifies war against Ukraine as “aggression by the Russian Federation” — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 2, 2023

Perché Pechino ha votato a favore?

Ma cosa significa esattamente il voto di Pechino? La risoluzione, che non è vincolante, non riguardava in particolare la guerra in Ucraina. Il nodo della questione è concentrato in una riga nelle premesse della risoluzione di 11 pagine in cui poi si parla di tutt'altro. Secondo le osservazioni di Sergey Radchenko, docente del Kessinger Center, nella risoluzione dell'Onu, il punto sull'Ucraina è un po' marginale, ed è menzionato solo nel paragrafo 9 del documento. In particolar modo, spiega l'analista, la risoluzione non "condanna" l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, ma si limita a "riconoscere" che questa ha creato "sfide senza precedenti" che l'Europa deve attualmente affrontare (come si legge nella schermata che segue, ndr).

Inoltre, nota Radchenko, durante il dibattito sulla delibera ci sono stati in realtà due voti. Il primo riguardava l'inclusione o meno del paragrafo 9 nella risoluzione. La Cina, così come l'Armenia e il Kazakistan, si è astenuta. Ma poiché il paragrafo 9 è stato approvato, l'intera risoluzione è stata votata con voto positivo.

Here's an interesting development. China (but also Armenia, Kazakhstan, and many others) vote "yes" to a UN General Assembly resolution (A77/L65) that terms Russian actions against Georgia and Ukraine as "aggression". Let's take a closer look at what this could possibly mean. pic.twitter.com/yTWNixXr4i — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 2, 2023

Il voto di Pechino deve essere letto guardando ai recenti sviluppi tra Russia e Cina. Prima con la visita del leader cinese Xi a Mosca e la scomparsa del termine "partnership senza limiti" dai documenti congiunti, poi la telefonata tra il presidente cinese e il suo omologo ucraino Zelensky, Pechino sembra volere cementare la sua posizione di paese responsabile e neutrale per la risoluzione del conflitto, presentandosi come mediatore tra Kiev e Mosca.

C'è poi un aspetto che spinge il leader cinese a mostrare l'indipendenza dall'amico Putin. Il numero uno del Partito comunista cinese, infatti, vuole evitare di osservare una debacle russa perché si tradurrebbe nella sconfitta di un grosso alleato nel contrasto all’egemonia statunitense e nella costruzione di un nuovo ordine mondiale.

La tempistica del voto e la telefonata tra Xi e Zelensky

Il voto, stando al sito dell'Onu, si è tenuto il 26 aprile scorso, cioé il giorno della prima telefonata dall'inizio della guerra tra Volodymyr Zelensky e Xi Jinping, che il presidente ucraino chiedeva da tempo, nella speranza di convincere il leader cinese a fare pressioni su Putin per porre fine all'aggressione.

Durante il colloquio, Xi aveva sottolineato come il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale fosse "la base politica delle relazioni Cina-Ucraina". Il tema trattato dai due leader non sembra aver incontrato il favore di Mosca: il giorno dopo il Cremlino ha voluto far sapere che il ritorno ai confini del 1991 non era stato argomento di conversazione tra Putin e Xi in occasione della recente visita del leader cinese a Mosca.

Ad ogni modo, i risultati immediati di quella telefonata sono stati il reciproco invio di un ambasciatore a Pechino e di un rappresentante speciale a Kiev, e un timido plauso della comunità internazionale. Ora resta da vedere come Mosca accoglierà il voto di Pechino alla risoluzione dell'Onu, seppur con le dovute valutazioni.