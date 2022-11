Perché la Cina ha paura di uscire dalla strategia zero-Covid

Quando nel settembre del 2020 il presidente Xi Jinping conferiva le medaglie al valore agli eroi della battaglia della Cina contro il coronavirus, l'Europa e gli Stati Uniti contavano già decine di migliaia di morti, a fronte delle poche migliaia dichiarate dalle autorità di Pechino. E mentre in Occidente si dibatteva già dell'utilità dei lockdown, il Partito comunista cinese mostrava con orgoglio al mondo l'efficienza del suo apparato statale a fronte delle democrazie come gli Usa incapaci di controllare il virus e di tutelare la loro popolazione. Sono passati poco più di due anni da allora, e oggi la strategia zero-Covid da vanto per Xi Jinping è diventata elemento di instabilità sociale ed economica. Con un problema in più: i pochi margini di manovra per uscirne.

Pochi vaccinati

Già, perché se la risposta occidentale è stata meno efficace nell'immediato, la successiva campagna di vaccinazione ha consentito di affrontare la pandemia riducendo progressivamente le restrizioni, fino ad annullarle. In Cina, invece, i vaccini sono al palo, mentre lockdown e restrizioni sono rimasti una costante. Secondo gli ultimi dati ufficiali, un terzo dei 267 milioni di cinesi di età superiore ai 60 anni non ha ricevuto ancora la terza dose di vaccino. Il booster è necessario per raggiungere livelli elevati di protezione contro la variante Omicron, tanto più perché Pechino ha rifiutato l'acquisto dei vaccini a mRna sviluppati dalle statunitensi Pfizer e Moderna per affidarsi totalmente alla produzione in loco. Gli esperti internazionali concordano sul fatto che i vaccini cinesi forniscano "alti livelli di protezione da malattie gravi e morte con tre dosi, ma sono meno efficaci e svaniscono più velocemente" di quelli con tencnologia mRNA, scrive il Financial Times.

Il sistema sanitario

Il basso tasso di vaccinazione e la minore copertura nel tempo delle dosi potrebbero comportare una rapida diffusione del Covid tra la popolazione anziana se la Cina dovesse uscire dai rigidi lockdown e misure di isolamento della strategia zero-Covid. E con un aumento repentino dei contagi, il rischio di un boom dei decessi mai visto finora nel Paese è più che concreto. A pesare è anche, se non soprattutto, la situazione degli ospedali: "La Cina ha un sistema sanitario frammentario: non male in alcune città più ricche, ma povero o inesistente in molte parti del Paese - scrive Richard McGregor del Lowy Institute - In altre parole, se il Paese dovesse abbassare la guardia, decine di migliaia di persone, che secondo alcuni modelli sarebbero milioni, si ammalerebbero e morirebbero. Molti uomini anziani, in quanto fumatori di lunga data, sono particolarmente vulnerabili a una malattia respiratoria".

Non a caso, il mese scorso la Banca asiatica di sviluppo ha approvato un prestito di 300 milioni di dollari per migliorare i servizi sanitari pubblici in due delle regioni più povere della Cina. I suoi esperti hanno notato che la pandemia aveva evidenziato "lacune" nel sistema sanitario finanziato dallo Stato e dimostrato che gli ospedali cinesi erano "particolarmente vulnerabili all'aumento dei ricoveri". Una prima dimostrazione di questa vulnerabilità si è avuta all'inizio del mese, quando il governo centrale ha provato ad ammorbidire le restrizioni, salvo poi dover tornare sui suoi passi non appena il centro per il controllo delle malattie ha ravvisato un rapido aumento dei casi.

Un segnale di debolezza

La mossa di Xi Jinping nasceva in risposta alle prime avvisaglie di rivolte sociali e alle pressioni per far ripartire l'economia. "La crescita della Cina è rallentata ai tassi più bassi degli ultimi decenni, mentre la disoccupazione giovanile è salita a un record del 20%, mentre i blocchi implacabili fiaccano la domanda dei consumatori e ostacolano la produzione", scrive il Financial Times. Il timido tentativo del governo di cambiare strategia, subito abortito, ha solo creato "una diffusa incertezza politica" e ha reso "la pandemia ancora più difficile da controllare", dice Ernan Cui, analista del gruppo di ricerca di Pechino Gavekal. E ha dato fiato al malcontento di operai, commercianti, studenti e élite urbane: un segno di debolezza del potere centrale, secondo diversi analisti, starebbe facendo da collante a una protesta sempre più nazionale, e meno localizzata. A Shangai, i media riportano persino di manifestanti che chiedono a gran voce le dimissioni di Xi.

Difficilmente, queste proteste potranno incidere sull'esito del congresso del Partito comunista, che appena il 22 ottobre ha rafforzato la leadership del presidente. Ma Xi Jinping dovrà trovare una sintesi tra le esigenze dell'economia e quella sanitarie. Molto dipenderà dalla campagna di immunizzazione della popolazione anziana e dalla produzione di vaccini. I responsabili di Pechino hanno indicato che più di una dozzina di nuovi vaccini, di cui sei che utilizzano la tecnologia mRNA, sono in fase di sviluppo.