Perché il fronte ucraino potrebbe presto collassare, nonostante gli aiuti occidentali

La Nato sta mettendo a punto un piano per assicurare un sostegno militare all'Ucraina a lungo termine, che comprende l'idea di un fondo di 100 miliardi di euro da elargire in cinque anni. Si tratta di un piano per assicurare che gli aiuti a Kiev siano "a prova di Donald Trump", e fare in modo che anche se venisse eletto il repubblicano come futuro presidente degli Stati Uniti il sostegno a Kiev non sarebbe a rischio. Le proposte del Segretario generale Jens Stoltenberg, darebbero all'Alleanza atlantica un ruolo più diretto nel coordinare la fornitura di armi, munizioni ed equipaggiamento all'Ucraina che combatte l'invasione russa. Ma tutto questo potrebbe non bastare e le linee del fronte ucraina rischiano di collassare a breve, rendendo poi più difficile (se non impossibile) riconquistare il terreno perduto.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se il pacchetto di aiuti statunitensi in stallo da mesi, non verrà approvato al più presto, le sue forze dovranno "tornare indietro, ritirarsi, passo dopo passo, a piccoli passi", e alcune grandi città della nazione potrebbero essere a rischio di caduta. L'esercito ucraino non ha più né gli uomini, né i mezzi per contrastare gli attacchi russi, che con l'estate sono destinati a diventare sempre più intensi. Il fallimento della tanto sbandierata controffensiva di Kiev potrebbe presto trasformarsi in una disfatta sotto i bombardamenti delle truppe di Vladimir Putin, che stanno da settimane conducendo una campagna martellante da Kharkiv e Sumy nel nord a Odesa nel sud, con attacchi missilistici e di droni che si stanno facendo sempre più intensi. Secondo gli ufficiali militari ucraini di alto livello che hanno servito sotto il generale Valery Zaluzhny, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine sostituito a febbraio, il quadro militare è desolante. Alcuni di loro hanno parlato con Politico e spiegato perché la situazione è piuttosto disperata per il Paese martoriato da ormai oltre due ani di guerra.

Il fronte a rischio

Gli ufficiali hanno detto che c'è un forte rischio di crollo delle linee del fronte ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. Inoltre, grazie a un peso numerico molto maggiore delle truppe e alle bombe aeree che da settimane stanno distruggendo le posizioni ucraine, Mosca sarà probabilmente in grado di "penetrare la linea del fronte e di farla crollare in alcune parti". "Non c'è nulla che possa aiutare l'Ucraina ora, perché non ci sono tecnologie serie in grado di compensare la nazione per la grande massa di truppe che la Russia probabilmente ci scaglierà contro. Noi non abbiamo queste tecnologie, e anche l'Occidente non le ha in numero sufficiente", ha dichiarato al giornale una delle fonti militari di alto livello, parlando sotto condizione di anonimato. Secondo lui, solo la grinta e la resistenza ucraina, nonché eventuali errori dei comandanti russi, possono ora modificare la situazione. Ma fare affidamento sugli errori russi non è una strategia.

Le armi non bastano

Gli ufficiali hanno puntato il dito contro i ritardi dell'Occidente nel fornire le armi, sostenendo che arrivano spesso quando non possono più fare la differenza. Zaluzhny la chiamava "la guerra dell'unica possibilità"", ha detto uno degli ufficiali. "Con questo intendeva dire che i sistemi d'arma diventano ridondanti molto rapidamente perché vengono rapidamente contrastati dai russi. Per esempio, abbiamo usato con successo i missili da crociera Storm Shadow e Scalp", forniti dal Regno Unito, "ma solo per un breve periodo". Questo perché "i russi studiano sempre", le mosse degli ucraini, "non ci danno una seconda possibilità. E in questo hanno avuto successo".

All'inizio dell'invasione i missili anticarro a spalla forniti da Regno Unito e Stati Uniti fecero la differenza, aiutando a difendere Kiev, e lo stesso vale per gli Himars, i sistemi missilistici leggeri a lancio multiplo, che hanno permesso di spingere la Russia fuori da Kherson nel novembre 2022. "Ma spesso non riceviamo i sistemi d'arma nel momento in cui ne abbiamo bisogno: arrivano quando non sono più rilevanti", ha detto un altro ufficiale, citando i caccia F-16 come esempio. Una decina di jet dovrebbero essere operativi quest'estate, una volta completato l'addestramento dei piloti di base. Ma ancora una volta potrebbe essere troppo tardi.

E nemmeno gli uomini

E ancora più che le armi, quello che inizia a scarseggiare sono anche gli uomini. A febbraio Zelensky ha affermato che 31mila soldati ucraini sarebbero stati uccisi finora. Ma con ogni probabilità si tratta di una sottostima. Ad agosto, quasi un anno fa, funzionari statunitensi parlarono di 70mila morti il e 120mila feriti. Gli ufficiali che hanno parlato con Politico sostengono che servono molti, ma molti più uomini al fronte, e che quelli che sono adesso in prima linea non bastano.

Dopo mesi di tentennamenti, causati dalla paura di ripercussioni politiche, Zelensky ha controfirmato il provvedimento che abbassa da 27 a 25 l'età per l'arruolamento forzato, insieme a delle leggi che eliminano una categoria di esenzione medica nota come "parzialmente idonea", usata sempre più per evitare la leva, con il numero delle persone che sta provando ad evitare di finire in divisa che cresce di giorno in giorno. Zaluzhny aveva già chiesto pubblicamente la mobilitazione di più truppe a dicembre, stimando che l'Ucraina avesse bisogno di almeno altri 500mila uomini. Ma le sue parole non sono state ascoltate. E lui è stato sostituito.