Perché a Gerusalemme rischi di farti sputare addosso (se sei cristiano)

Cinque persone sono state arrestate in Israele dopo la diffusione di un video che ritraeva degli ebrei ortodossi mentre sputavano contro un gruppo di cristiani nella città santa di Gerusalemme. Le immagini avevano creato grande indignazione nel Paese, sempre più diviso tra laici e fondamentalisti dopo che alla fine dello scorso anno è andato al potere il governo più conservatore della storia del Paese. Molti ritengono che l'esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu, con i suoi potenti membri ultranazionalisti, come il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che guida i Sionisti Religiosi, e il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, leader di Otzma Yehudit (Forza ebraica), abbia contribuito a creare un senso si impunità attorno agli estremisti ebrei e i coloni.

Il video incriminato, e che ha portato ai cinque arresti, è stato girato lunedì 2 ottobre nella Città Vecchia da un giornalista del quotidiano Haaretz e mostra diversi ebrei ortodossi, tra cui bambini piccoli, che sputano a terra mentre passano accanto a un gruppo di pellegrini cristiani stranieri che stanno trasportando una croce di legno. Netanyahu ha condannato l'incidente, promettendo di prendere "provvedimenti immediati e decisivi". "Israele è totalmente impegnata a salvaguardare il sacro diritto di culto e di pellegrinaggio ai luoghi santi di tutte le fedi", ha dichiarato in un messaggio su X.

Ma a fare aumentare ancora la tensione sono state le parole di Elisha Yered, leader dei coloni ultranazionalisti ed ex consigliere di un membro della coalizione di governo di Netanyahu, che ha difeso il gesto, sostenendo che sputare al clero cristiano e alle chiese è una "antica usanza ebraica". "Forse sotto l'influenza della cultura occidentale abbiamo un po' dimenticato cosa sia il cristianesimo", ha scritto su X. "Penso che milioni di ebrei che hanno sofferto in esilio a causa delle Crociate... non lo dimenticheranno mai", ha detto l'uomo sospettato di essere coinvolto nell'uccisione di un 19enne palestinese, e che si trova agli arresti domiciliari. Ma il ministro degli Affari religiosi del Paese, Michael Malkieli, membro del partito ultraortodosso Shas, ha sostenuto che lo sputo "non è la via della Torah" e uno dei principali rabbini israeliani ha insistito sul fatto che sputare non ha nulla a che fare con la legge ebraica.

A Gerusalemme ci sono circa 15mila cristiani, la maggior parte dei quali palestinesi. I membri della piccola comunità cristiana hanno denunciato di aver dovuto affrontare crescenti abusi e intimidazioni da parte degli ultranazionalisti ebrei, in particolare da quando il governo di destra di Netanyahu è entrato in carica alla fine dello scorso anno. Il patriarca latino nominato dal Vaticano, Pierbattista Pizzaballa, ha affermato che la comunità cristiana della regione è sempre più sotto pressione con gli estremisti che hanno molestato membri del clero e vandalizzato le proprietà religiose. A giugno il custode vaticano della Terra Santa, padre Francesco Patton, aveva dato la colpa della situazione ai politici israeliani, sostenendo che l'ondata di attacchi è iniziata "quando il linguaggio politico è diventato più violento". Il prelato ha citato la profanazione di un cimitero luterano, atto di vandalismo in una sala di preghiera maronita e la scritta "morte ai cristiani" su una proprietà armena, tre episodi avvenuti nel giro di poche settimane.

Questa estate un giornalista israeliano è stato deriso e sputato, anche da un bambino e da un soldato, mentre trascorreva una giornata vestito da sacerdote a Gerusalemme per indagare sulla spirale di crimini d'odio contro i cristiani in città. A novembre, truppe della brigata di fanteria Givati hanno sputato all'arcivescovo armeno durante una processione. I soldati sono in seguito stati puniti. A gennaio il cimitero cristiano protestante di Mount Zion è stato profanato con più di 30 tombe danneggiate. Per i gesto sono sotto processo due giovani ortodossi di 15 e 18 anni.

