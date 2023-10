Perché gli Usa stanotte hanno attaccato in Siria

L'esercito americano ha lanciato attacchi aerei su due località nella Siria orientale che sarebbero collegate al Corpo della guardie rivoluzionarie iraniane. Lo ha detto il Pentagono, precisando di aver colpito due depositi per armi e munizioni utilizzati dai pasdaran di Teheran e dalle milizie alleate. I raid sono avvenuti alle 4,30 di venerdì vicino ad Abu Kamal, una città siriana al confine con l'Iraq, e, come dichiarato da Washington, sono una risposta ai recenti attacchi subiti dai loro militari in Iraq e Siria. Il Pentagono ha tenuto a precisare che l'operazione non è collegata al conflitto tra Israele e Hamas, ma gli esperti non sono tutti dello stesso avviso?

Secondo il Pentagono, dal 17 ottobre, ossia dieci giorni dopo lo scoppio della guerra tra Hamas a Israele, ci sono stati almeno 19 attacchi contro basi e personale americano in Iraq e Siria, di cui tre avvenuti giovedì. In particolare, due attacchi hanno colpito la base aerea di al-Asad in Iraq e la guarnigione di al-Tanf in Siria, ferendo 21 membri del personale americano. Per questo, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che i raid Usa di venerdì sono "attacchi di autodifesa", e che il presidente Joe Biden ha voluto una risposta su misura "per chiarire che gli Stati Uniti non tollereranno tali attacchi e difenderanno se stessi, il proprio personale e i propri interessi".

Austin ha tenuto a precisare che l'operazione è separata e distinta dalla guerra di Israele contro Hamas: "Continuiamo a sollecitare tutte le entità statali e non statali a non intraprendere azioni che potrebbero degenerare in un conflitto regionale più ampio", ha aggiunto. La linea sembra chiara: gli Usa risponderanno alle provocazioni, ma non vogliono che il conflitto intorno a Gaza infiammi il Medio Oriente.

Hassan Mneimneh, un esperto di Medio Oriente e Nord Africa presso il Middle East Institute di Washington, non crede a questa distinzione: quanto sta avvenendo in Siria e Iraq "si inserisce nel contesto del sostegno degli Stati Uniti a Israele nella sua guerra contro Gaza e quindi non può essere distinto. Non può essere separato", ha detto Mneimneh. "Ciò di cui possiamo parlare è il fatto che abbiamo incertezza da parte di Washington riguardo le intenzioni di Teheran e, a sua volta, incertezza a Teheran riguardo alle intenzioni di Washington". Se l’Iran, prosegue, "è certo che questa guerra sta arrivando, allora potrebbero decidere di agire in anticipo, prima di essere annientato da Stati Uniti e Israele. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto", conclude.

