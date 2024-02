Perché Milei è già ai ferri corti con gli argentini

Prime tensioni in Argentina dopo l'elezione dell'ultra-liberale Javier Milei, diventato presidente poco più di due mesi fa. Dopo i primi tagli ai sussidi e la svalutazione della moneta, la popolazione è scesa per strada, ma la reazione della polizia è stata subito forte e mirata a reprimere qualsiasi forma di dissenso. Adesso arriva il momento più delicato, l'approvazione di un pacchetto di riforme gigantesco che punta forte su privatizzazioni selvagge e potrebbe spingere in strada ancora più persone.

Gas, spintoni e proiettili di gomma

Mentre Javier Milei era impegnato al Congresso in una maratona sul dibattito relativo ai piani di riforma del sistema socio-economico argentino, i deputati dell'opposizione si sono precipitati fuori dall'edificio per osservare e denunciare l'azione della polizia nei confronti dei manifestanti accorsi per contestare le manovre del presidente. Dalle immagini televisive circolate giovedì 1 febbraio emerge che la polizia ha usato contro i manifestanti idranti e proiettili di gomma. "Ci hanno lanciato gas, ci hanno colpito, ci hanno spintonato", ha detto alla stampa Myriam Bregman, parlamentare di sinistra ed ex aspirante alla presidenza, riferendo che un gruppo di circa 40 parlamentari ha esortato la polizia a fermare la violenza.

Svalutazione del peso

La prima mossa del mandato di Milei è stata quella di svalutare il peso di oltre il 50%. Poi ha dato un taglio netto ai sussidi statali per carburante e trasporti, dimezzando il numero dei ministeri e cancellando centinaia di norme con l'obiettivo di deregolamentare l’economia. Ora sta lavorando ad un pacchetto di riforme centrato sulle privatizzazioni, ma che include anche le questioni culturali e il codice penale, la riforma del divorzio così come lo status delle società calcistiche. Un cambiamento reputato da una parte della popolazione troppo repentino e radicale. Nonostante lo abbiano votato, molti argentini non stanno apprezzando il suo operato. Dopo appena due mesi dall'elezione sono già scesi in strada e hanno organizzato uno sciopero.

Obiettivo privatizzazioni

Il 53enne Milei, reputato a lungo un outsider, alla fine dello scorso anno ha ottenuto una vittoria elettorale tanto clamorosa quanto inaspettata. L'anarco-capitalista, come una parte della stampa lo definisce, ha ottenuto la maggioranza dei voti grazie ad un'ondata di malcontento dopo decenni di crisi economiche segnate da debito, inflazione e deficit fiscale.Mentre fuori fioccavano le critiche, Milei era impegnato a consolidare il suo potere all'interno del palazzo. Nonostante il suo exploit alle urne, il suo partito detiene solo 38 dei 257 seggi nella Camera bassa. I deputati moderati che stanno all'opposizione hanno dichiarato di voler spingere per ulteriori modifiche al disegno di legge. La questione più delicata riguarda la delega di poteri speciali all'esecutivo in caso di emergenza economica. Va poi definita con cautela la portata delle privatizzazioni. Ad esempio i piani per privatizzare il colosso petrolifero statale YPF sono già stati accantonati, ma altre 40 società sono ancora sull'elenco stilato da Milei.