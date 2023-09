Perché il Marocco accetta aiuti da pochi Paesi

Quasi duemilacinquecento morti, altrettanti feriti. Paesi rasi al suolo e famiglie spezzate. Un villaggio spazzato via dalla furia della terra: a Tafeghaghte metà dei residenti sono morti sotto le macerie del più potente sisma dal 2004. Magnitudo 7.0 della scala Richter, epicentro a Tata N'Yaaqoub, nella provincia di Al-Haouz, a una settantina di chilometri da Marrakech. Il Marocco è in piena crisi umanitaria.

A due giorni dall'evento nel paese si continua a scavare - anche a mani nude - per trovare le persone sotto le macerie di case ed edifici. Gli ospedali sono ancora in difficoltà, così come tutto il comparto organizzativo. Subito dopo le scosse devastanti tutta la comunità internazionale si è attivata offrendo aiuto al paese nordafricano. Oltre all'Ucraina, il resto del mondo sta offrendo risorse per aiutare a risolvere la crisi. Ma il Marocco mette paletti all'accesso alle risorse e accetta solo quelli di quattro paesi. Si chiama "diplomazia umanitaria" e sta creando tensione nei rapporti tra la Francia e la sua ex colonia.

Le ultime notizie

Il bilancio di vittime e feriti continua a salire di ora in ora, seppur non così vertiginosamente come durante il week end. Ad oggi 11 settembre 2023 si contano 2681 vittime e oltre due e quattrocento feriti. Gran parte dei decessi sono avvenuti nel distretto di Al Haouz, nelle montagne dell'Alto Atlante, come riferisce il ministero dell'Interno marocchino. Le bandiere sono state ammainate in tutto il Paese e il re Mohammed VI ha proclamato un lutto nazionale di tre giorni, a partire dalla prossima domenica. A Marrakech si dorme in strada, per terra, con i sacchi a pelo. Le famiglie hanno ancora paura a ritornare nelle proprie abitazioni e non si fermano le scosse di assestamento.

I soccorritori stanno lavorando senza sosta per cercare di estrarre persone vive dalle macerie. Sono ore decisive per evitare che il bilancio delle vittime si aggravi ancora di più. Gli ospedali della zona faticano per la mancanza di sangue, mentre alcune aree sono ancora impossibili da raggiungere. Il sindaco di Tata N’Yaacoub, nell’epicentro del sisma, Abdelrahim Aid Douar riferisce come all'appello manchino 5mila persone e di come sia impossibile visitare almeno 28 paesi della regione.

"Abbiamo raggiunto località dove non sono arrivati i soccorsi, ci sono ancora morti sotto le macerie e gente che tenta da sola di tirarli fuori. Qui le persone sono prive di qualsiasi assistenza e non era arrivato nessuno, quando ci hanno visti si sono gettati sulle nostre macchine. Siamo qui in forma privata non c'entra niente lo stato italiano". È quanto afferma Cicchetti Marchegiani, presidente del Raggruppamento operativo emergenze (Roe), colonna mobile di Protezione civile, partito da Roma e ora in Marocco con un team di quattro persone.

Tra le vittime ci sono anche quattro francesi, mentre gli oltre cinquecento italiani rimasti coinvolti stanno tornando a casa in sicurezza, secondo la Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che i connazionali sono attualmente assistiti dai funzionari del ministero. E ha rinnovato l'ok agli aiuti per l'emergenza al paese. Ma il Marocco prende tempo.

L'ok agli aiuti solo a quattro paesi

Tutto il mondo si è offerto di aiutare il paese nordafricano: medici, soccorritori, infermieri, risorse economiche. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito il supporto: "Abbiamo offerto tutta l’assistenza necessaria al Marocco" e anche il presidente francese Emmanuel Macron ha rinnovato la disponibilità a erogare aiuti: "Siamo tutti sconvolti dal terribile terremoto in Marocco. La Francia è pronta ad aiutare con i primi soccorsi" ha detto dal G20 in India. Fonti della Croce Rossa italiana commentano: "Restiamo pronti a partire con un nucleo di valutazione. Ci rimettiamo alla scelta del Paese. È attiva una raccolta fondi". Per ora, però, Rabat ha autorizzato gli aiuti solo di Spagna, Regno Unito, Qatar e Emirati Arabi Uniti e ha accettato un po' di soldi anche da Tunisia e Cina.

Il governo ha giustificato la decisione spiegando che "la mancanza di coordinamento potrebbe essere controproducente", ma "non esclude di autorizzare altri aiuti qualora si rivelasse necessario". Autorizzazioni ad aiuti che però non sono del tutto casuali e che fanno pensare come dietro alle scelte del governo ci siano strategie per fini diplomatici o geopolitici. Tutti i paesi che al momento hanno ricevuto il "sì" all'erogazione degli aiuti sono tutti quei paesi che sono schierati con il Marocco nel contenzioso sullo statuto del Sahara occidentale.

Territorio disputato da più parti al confine con il Marocco, tra il 2020 e il 2021 si sono riaccesi gli scontri e le schermaglie nei territori contesi tra Rabat e le comunità autoproclamatesi indipendenti. Nel 2020 il presidente Donald Trump ha riconosciuto la sovranità di Rabat sulla regione in cambio della normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele.

E le ragioni dei "no" per l'erogazione degli aiuti sono forse ancora più evidenti. La Wagner e gli aiuti ai golpisti di Mali e Niger tengono fuori la Russia, le questione legate al Qatargate e ai diritti umani impediscono l'autorizzazione degli aiuti dei paesi Ue e la Turchia viene respinta per le politiche diplomatiche di Edogan che mirano al Nord-Africa.

Il "no" alla Francia pesa più degli altri

Ma il "no" a Macron colpisce più degli altri. Il Marocco non ha accettato la proposta di aiuto del suo ex colonizzatore e questo ha aumentato le tensioni tra i due, che non sono una novità. I rapporti Parigi-Rabat sono gelidi da qualche anno. Il motivo è lo scandalo Pegasus: un'inchiesta secondo la quale il re marocchino Mohammed VI avrebbe tenuto sotto controllo le conversazioni telefoniche di Macron attraverso una società israeliana. Oltre a questo si aggiungono le polemiche tra Francia e Marocco sul mancato rispetto degli accordi di rimpatrio dei migranti clandestini, di nuovo le divergenze sulla disputa del Sahara occidentale e l’avvicinamento dell’Eliseo all'Algeria.

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna in un'intervista a BfmTv ha negato qualsiasi tensione tra Francia e Marocco. La ministra ha raffreddato le tensioni, smentendo l'esistenza di una "querelle" fra i due governi e ha invitato a "rispettare" le decisioni del Marocco, che è "un paese sovrano", che ha deciso di "dare la priorità all'arrivo degli aiuti, rivolgendosi ai paesi disponibili caso per caso e non ricevendo aiuti che non corrisponderebbero alle sue necessità".

"Il terremoto aspetta ancora il sovrano Mohamed VI"

Smentita che non convince i maggiori commentatori internazionali, ma la situazione resta uno stallo. Al momento il paese nordafricano si trova in una situazione di emergenza. Anche la Commissione europea ha deciso di stanziare fondi per aiutare i marocchini: "Dall'inizio del terremoto, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue ha monitorato attentamente la situazione ed è rimasto in contatto con le autorità marocchine per offrire loro tutta l'assistenza di protezione civile dell'Ue. A questo proposito, la Commissione ha contattato gli Stati membri dell'Ue riguardo alla possibile mobilitazione di squadre di intervento, qualora il Marocco lo ritenesse necessario". Un aiuto "da remoto" quindi, in attesa - forse - che il governo marocchino sblocchi gli aiuti.

Sui social non manca polemica sulle decisioni prese da Rabat. Priorità alle ragioni di stato, almeno questo è quello che traspare. Nel frattempo il bilancio continua a salire e il re Mohamed VI è ancora atteso nelle zone colpite. Il sovrano - 60enne - è rientrato sabato pomeriggio a Rabat da Parigi, dove si era recato lo scorso 1° settembre in visita privata. Nello stesso pomeriggio, il capo del governo, Aziz Ajanuch, ha partecipato a una riunione sull'emergenza e le conseguenze del sisma sulla popolazione nel palazzo reale di Rabat, presieduta da Mohamed VI all'arrivo dalla capitale francese. Il quotidiano spagnolo El Pais, da Marrakech, ha titolato "Il terremoto di maggiore intensità della storia del Marocco aspetta ancora Mohamed VI", raccogliendo il sentimento di abbandono da parte della popolazione colpita.

