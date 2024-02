Perché piantare alberi in Africa può essere dannoso

Utilizzo di piante non autoctone e progetti buoni sulla carta ma sbagliati a causa delle zone e delle modalità con cui vengono realizzati. Il ripristino delle foreste in Africa potrebbe rivelarsi controproducente, anzi dannoso per le modalità in cui sta avvenendo. Gli scienziati, che hanno lanciato l'allarme in una ricerca pubblicata sulla rivista Science, avvertono che piantare alberi nei luoghi errati sta minacciando ecosistemi cruciali in un'area dalle dimensioni pari a quelle della Francia.

Savane e praterie

Lo studio fa riferimento in particolare all'African Forest Landscape Restoration Initiative, un progetto che punta a piantare alberi su 100 milioni di ettari, ispirandosi alla Bonn Challenge. Quest'ultima era stata lanciata nel 2011 dal governo tedesco e dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) con l’obiettivo di ripristinare 350 milioni di ettari di paesaggi degradati e deforestati entro il 2030. Cosa ci sarebbe di sbagliato in questi progetti, reputati determinanti per contenere e ridurre l'eccessiva emissione di anidride carbonica da parte degli esseri umani? Secondo i ricercatori c'è una confusione tra le esigenze di "ripristino" della natura e le azioni di "rimboschimento", per cui vengono piantati alberi in ecosistemi non forestali come savane e praterie. Un'azione del genere può sconvolgere o distruggere ecosistemi considerati "antichi e intatti".

Alberi estranei negli ecosistemi sbagliati

Il problema non riguarda solo l'African Forest Landscape Restoration Initiative, finanziata da numerosi partner internazionali inclusa l'agenzia delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'alimentazione (Fao). Il 52% dei progetti di piantagione di alberi in Africa, rivela la ricerca, si svolge erroneamente nelle savane. Altro problema rilevante riguarda la tipologia di alberi piantati. Il 60% dei progetti di riforestazione utilizza specie arboree non autoctone. C'è quindi il rischio di introdurre specie invasive, che andrebbero a sostituirsi a quelle esistenti. Secondo i ricercatori le conseguenze negative partirebbero da un'errata classificazione degli ecosistemi erbosi, comprese le savane, come "foreste" vere e proprie. La confusione deriverebbe dalla definizione utilizzata dalla Fao, la quale stabilisce che le foreste sono aree di terreno che si estendono per più di 0,5 ettari con alberi la cui altezza supera i 5 metri, la cui copertura di chioma arborea è pari ad almeno il 10% dei terreni. In base a questa classificazione, rientrano nelle foreste anche ecosistemi aperti con alberi, come appunto le savane, che diventano oggetto di un rimboschimento non necessario e inadatto alla caratteristiche dei terreni.

Danni per animali e comunità locali

Pur non soddisfacendo gli standard richiesti per la riforestazione, mettono in guardia gli autori della ricerca, le savane sono fatte rientrare in progetti di rimboschimento. Nelle specifico, aggiungendo più alberi in queste aree si va a diminuire la quantità di luce che può raggiungere il terreno sottostante, provocando modificazioni dell'ambiente erboso caratteristico della savana. Gli effetti negativi si produrrebbero a catena, danneggiando ad esempio animali caratteristici della fauna selvatica, come i rinoceronti e gli gnu. Anche le persone risultano impattate, in particolare le comunità locali che dipendono da questi ecosistemi. "Dobbiamo agire per evitare una situazione in cui non possiamo vedere la savana a causa degli alberi, altrimenti questi preziosi sistemi erbosi andranno perduti irrevocabilmente", hanno scritto gli autori. "C'è un urgente bisogno di rivedere le definizioni in modo che le savane non vengano confuse con le foreste, perché l'aumento degli alberi rappresenta una minaccia per l'integrità e la persistenza delle savane e delle praterie", ha dichiarato al quotidiano britannico The Guardian Kate Parr, professoressa di ecologia tropicale all'Università di Liverpool e autrice dello studio.

Rischio greenwashing

La questione è strettamente connessa alle pratiche di greenwashing. Queste ultime sono ampiamente utilizzate dalle grandi aziende europee e internazionali per "compensare" le emissioni di anidride carbonica che producono, piantando milioni di alberi in Paesi lontani anziché agire localmente là dove le emissioni vengono prodotte, cioè principalmente nell'Unione europea, negli Stati Uniti, in Cina così come nelle "economie emergenti" come India e Brasile, dove nel frattempo milioni di ettari della foresta amazzonica vengono distrutti ogni anno per fare spazio ad allevamenti bovini e piantagioni di soia e mais. "L'urgenza di implementare la piantumazione di alberi su larga scala sta spingendo a finanziare progetti valutati inadeguatamente che molto probabilmente avranno benefici di sequestro trascurabili e causare potenziali danni sociali ed ecologici", ha commentato Nicola Stevens, ricercatore in ambienti africani presso l'Università di Oxford e coautore dello studio.