Perché Prigozhin ha ordinato la rivolta della Wagner (e poi si è fermato)

Perché Prigozhin ha deciso di interrompere la sua marcia a soli 200 km da Mosca? Quali erano i suoi reali obiettivi? Impossibile, in questo momento, abbozzare risposte che non siano ipotesi. Una di queste è che l'obiettivo di Prigozhin fosse semplicemente destituire i vertici militari del Paese, contro cui peraltro si era più volte scagliato. Secondo alcune indiscrezioni che sono circolate sabato sera sui media russi (e non confermate da fonti ufficiali), l'accordo trovato grazie alla mediazione del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko si baserebbe anche sulla sostituzione o il demansionamento dell'attuale ministro della Difesa Sergei Shoigu e del capo di stato maggiore dell'esercito Valery Gerasimov.

Per mesi Prigozhin ha attaccato pubblicamente i leader militari russi, accusando Shoigu e Gerasimov di incompetenza nella gestione della guerra in Ucraina. A suo avviso la Russia dovrebbe combattere una campagna più vigorosa, con un migliore processo decisionale ai vertici, più onestà e meno soldati buttati inutilmente nel "tritacarne" e sacrificati in attacchi mal concepiti.

Prigozhin ha anche accusato Shoigu di aver coperto l'entità delle perdite russe. E ha criticato le ritirate dello scorso anno, quando l'esercito russo è stato costretto ad abbandonare la città meridionale di Kherson e la maggior parte dell'omonimo oblast' nel nord-est. In un video pubblicato sabato su Telegram, Prigozhin ha detto ad esempio che "l'operazione militare speciale è stata lanciata" perché "Shoigu potesse diventare maresciallo, perché potesse ottenere una seconda stella di eroe... la guerra non serviva per smilitarizzare o de-nazificare l'Ucraina. Era necessaria per ottenere una stella in più".

Una delle ipotesi, dunque, è che l'accordo tra Prigozhin e Putin preveda altre clausole oltre a quelle che sono state rese note. Ovvero il demansionamento di Shoigu e Gerasimov. Oppure altre garanzie per sé e i suoi uomini. Ma si tratta di un'illazione. Ufficialmente il capo della Wagner ha motivato la ritirata con la necessità di evitare lo spargimento di "sangue russo", una versione che però non convince appieno. L'altra ipotesi è che Prigozhin abbia tentato davvero il colpo di Stato e che abbia desistito lungo la strada per Mosca, forse perché si aspettava di avere un seguito maggiore oppure perché temeva uno scontro sanguinoso con le forze russe.

Dietro la rivolta ci potrebbe essere però anche un altro motivo. Ben più concreto. La mossa di Prigozhin potrebbe essere letta come una risposta al tentativo del ministero della Difesa di inglobare le forze mercenarie nell'esercito russo. Shoigu aveva infatti ordinato a tutti i "distaccamenti di volontari" di firmare contratti con il suo ministero entro la fine del mese di giugno, un invito che Prigozhin aveva rispedito al mittente spiegando che la "Wagner non firmerà alcun contratto". Secondo l'Atlantic Council, un think tank americano con sede a Washington, può darsi che il capo della Wagner abbia ordinato l'insurrezione "perché vedeva quella scadenza come un pericolo per il suo controllo delle sue truppe". E dunque come una minaccia al suo potere.

