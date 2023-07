Perché i rapporti tra Usa e Israele sono più freddi che in passato

Benjamin Netanyahu è stato alla fine invitato da Joe Biden per una visita ufficiale alla Casa Bianca. Il tanto atteso invito è arrivato quasi sette mesi dopo la sua investitura a premier di Israele, il che può sembrare una cosa normale, ma non lo è per un leader dello Stato ebraico. I rapporti tra Stati Uniti e Israele sono da sempre molto stretti e vengono coltivati con grande attenzione. Dal 1970 ad oggi solo due su 13 dei nuovi premier israeliani hanno dovuto aspettare più di tre mesi prima di essere invitati a Washington. Questo ritardo verso Netanyahu è dovuto al fatto che i rapporti tra i due Paesi si sono pesantemente raffreddati, con gli Stati Uniti che sono molto critici contro il governo che Biden ha definito "uno dei più estremisti" di sempre.

Nell'esecutivo guidato da Netanyahu, il primo ministro più longevo nella storia della nazione, avendo servito per un totale di oltre 15 anni, sono stati dati ruoli chiave ai fondamentalisti religiosi e sionisti. Il leader del Likud guida una coalizione con altri cinque partiti: i due ultraortodossi Shass e Ebraismo della Torah Unito, e le tre formazioni di estrema destra Sionismo Religioso, Forza Ebraica e Noam. All'interno dell'esecutivo l'estremista Itamar Ben-Gvir, leader di Otzma Yehudit (Forza ebraica) è stato nominato ministro della Sicurezza nazionale, responsabile delle forze di polizia israeliane, mentre Bezalel Smotrich, che guida i Sionisti Religiosi, è ministro delle Finanze ma ha un ruolo anche nel ministero della Difesa, dove ha il controllo sugli affari civili nella Cisgiordania occupata.

I risultati della svolta a destra di Tel Aviv sono stati stati il pugno duro contro i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, l'aumento delle colonie, ma soprattutto una contestatissima riforma della giustizia. Ed è stata soprattutto questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso anche per gli Stati Uniti, Paese solitamente piuttosto tollerante rispetto agli eccessi del suo alleato contro i palestinesi. Il governo sta cercando di approvare una riforma che gli darà maggiore controllo sulla selezione dei giudici della Corte Suprema limitando allo stesso tempo la capacità della Corte di bloccare alcuni provvedimenti del Parlamento. I critici temono un indebolimento di quello che è stato negli anni da sempre un garante della laicità dello Stato e dei diritti civili degli individui e delle minoranze.

La riforma ha aumentato le divisioni e polarizzato gli israeliani in due gruppi: quelli che vogliono uno Stato più laico e pluralista e quelli con una visione più religiosa e nazionalista. I primi stanno protestando da mes, e di fatto hanno impedito il via libera definitivo al testo. Con loro si sono schierati anche dei settori chiave della nazione: quello degli universitari, i sindacati e addirittura l'esercito. E anche gli ebrei statunitensi, solitamente più laici e progressisti, sono preoccupati e appoggiano la linea scelta finora da Biden, che anzi qualcuno vorrebbe anche più dura.

Jeremy Ben-Ami, presidente del gruppo "pro-Israele e pro-pace" J Street, ha sostenuto che Biden dovrebbe porre delle condizioni agli ingenti aiuti militari degli Stati Uniti a Israele, per garantire che non vengano utilizzati per consolidare ulteriormente il controllo dei territori occupati. "Gli aiuti militari non dovrebbero essere utilizzati in alcun modo che approfondisca l'occupazione, che protegga gli insediamenti, che sia usato per imporre sfratti o altre misure punitive in Cisgiordania contro i palestinesi", ha detto. Secondo un rapporto del Congressional Research Service del 2020, gli aiuti statunitensi a Israele, che ammontano a 3,8 miliardi di dollari all'anno, sono più cospicui di quelli concessi a qualsiasi altro Paese dalla seconda guerra mondiale, arrivando a da allora a ben 146 miliardi di dollari in tutto.

Le relazioni tra Stati Uniti e Israele hanno in passato anche attraversato periodi difficili. Negli anni Cinquanta, l'amministrazione Eisenhower si scontrò con David Ben-Gurion, primo ministro di Israele, per la breve invasione dell'Egitto. Negli anni Settanta, l'amministrazione Ford ha raffreddato i rapporti a causa della riluttanza di Tel Aviv a ritirarsi dal territorio conquistato dall'Egitto nel 1967. Negli anni Novanta, i presidenti George H.W. Bush e Bill Clinton si sono scontrati con i primi ministri israeliani che si sono succeduti, compreso Netanyahu, per la costruzione di insediamenti illegali in Palestina. Ma ora è la prima volta che più che per questioni militari o geopolitiche, lo scontro è anche di valori.

