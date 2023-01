Una capsula radioattiva è caduta da un camion e dispersa in autostrada

La società Rio Tinto ha ammesso di aver perso una capsula radioattiva che potrebbe essere caduta da un camion lungo una autostrada australiana. L'allarme radiazioni è scattato in vasti parti dello stato dell'Australia occidentale anche perché non è chiaro dove e come sia caduta la capsula radioattiva, parte di un misuratore utilizzato per misurare la densità del minerale di ferro nel sito minerario Gudai-Darri di Rio il 12 gennaio.

Quando il misuratore è stato disimballato per l'ispezione il 25 gennaio, l'indicatore è stato trovato rotto, con uno dei quattro bulloni di montaggio mancanti. Le autorità sospettano che le vibrazioni del camion abbiano causato l'allentamento delle viti e del bullone e la capsula radioattiva dell'indicatore sia caduta fuori dal pacco e poi fuori da una fessura nel camion.

Le autorità sono ora alle prese con l'arduo compito di cercare lungo il viaggio di 1.400 chilometri del camion da nord di Newman - una piccola città nella remota regione di Kimberley - a un deposito nella periferia nord-est di Perth - una distanza più lunga della lunghezza di Great Gran Bretagna.

"Stiamo prendendo molto sul serio questo incidente. Riconosciamo che questo è chiaramente molto preoccupante e siamo dispiaciuti per l'allarme che ha causato nella comunità dell'Australia occidentale", ha detto in una nota Simon Trott, capo della divisione Iron Ore di Rio.

La capsula d'argento, di 6 millimetri di diametro e 8 millimetri di lunghezza, contiene Cesio-137 che emette radiazioni pari a 10 raggi X all'ora. Le autorità hanno raccomandato alle persone di stare ad almeno cinque metri di distanza poiché l'esposizione potrebbe causare ustioni da radiazioni o malattie da radiazioni, sebbene aggiungano che il rischio per la comunità in generale è relativamente basso.

Il dipartimento dei servizi di emergenza dello stato ha istituito un team di gestione del rischio e ha portato attrezzature specializzate che includono misuratori portatili per il rilevamento delle radiazioni per rilevare i livelli di radiazione in un raggio di 20 metri e che possono essere utilizzati dai veicoli in movimento.

Il compito, sebbene simile a trovare il proverbiale ago in un pagliaio, non è "impossibile" poiché i ricercatori sono dotati di rilevatori di radiazioni, ha affermato Andrew Stuchbery, che dirige il dipartimento di fisica nucleare e applicazioni dell'acceleratore presso l'Australian National University. L'incidente è un altro grattacapo per il gigante minerario dopo la distruzione nel 2020 di due antichi e sacri rifugi rocciosi nella regione di Pilbara, nell'Australia occidentale, durante la ricerca di una miniera di ferro.