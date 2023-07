L'inquietante epidemia che paralizza le persone: il governo dichiara l'emergenza sanitaria

Il governo del Perù ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale dopo aver riscontrato un "aumento insolito" dei casi di sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che attacca il sistema nervoso portando, nei casi estremi, alla paralisi e anche alla morte. Finora, l'epidemia ha colpito 165 persone e ha provocato quattro decessi. Lo riportano i media locali.

Lo stato di emergenza è stato decretato per 90 giorni, e ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai pazienti nelle strutture sanitarie, rafforzare il controllo dei casi e preparare materiale informativo per la popolazione e il personale sanitario. Una delle misure più importanti è la corsa all'acquisizione di immunoglobuline per il trattamento delle persone.

La sindrome di Guillain-Barré è un disturbo neurologico caratterizzato da una progressiva debolezza muscolare, in particolare degli arti inferiori. Tale debolezza di solito peggiora entro due o quattro settimane e può portare alla paralisi temporanea delle gambe e colpire il sistema respiratorio. Se la malattia viene trattata in tempo, di solito può essere curata rapidamente. Il ministro della Salute peruviano, Cesar Vasquez, ha avvertito che "se il numero di casi aumenta, potrebbe esserci una carenza di immunoglobuline". Da qui la decisione di dichiarare lo stato di emergenza.

Continua su Today